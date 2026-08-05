"Perdí todo": el conmovedor pedido de ayuda de una periodista deportiva tras incendio de su casa

La periodista deportiva Yosselem Rocamora atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. A una compleja situación de salud, derivada de una intervención quirúrgica de columna que al parecer no tuvo el resultado esperado, se sumó un incendio que destruyó la vivienda donde residía, dejándola sin pertenencias y en una delicada situación habitacional.

Ante este panorama, familiares, amigos y allegados comenzaron una campaña solidaria para colaborar económicamente con la comunicadora, reconocida por su extensa trayectoria vinculada al periodismo deportivo y al fútbol uruguayo. Para canalizar la ayuda se habilitaron cuentas de Abitab y BROU a su nombre.

Rocamora, identificada históricamente con Peñarol y con más de dos décadas de trabajo en la cobertura del fútbol, decidió contar públicamente el difícil presente que enfrenta.

La campaña solidaria se difunde a través de redes sociales junto a fotografías que muestran los daños ocasionados por el incendio. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante Abitab o Redpagos al número de cédula 1.877.307-5, o mediante transferencia a eBROU, caja de ahorro N.º 000440127-00001, según la información difundida por la propia periodista y sus allegados.

Yosselem Rocamora. Foto: Instagram Yosselem Rocamora.

La periodista relató que la operación de columna, largamente esperada, no logró aliviar los dolores que padece. "Tengo que vivir con el dolor, que es una tortura", escribió, al tiempo que cuestionó las demoras y dificultades que encontró en el sistema de salud pública.

Como si eso fuera poco, pocos días antes de la cirugía sufrió otro duro golpe: un incendio consumió la vivienda donde vivía. "Perdí todo. Quedé sin nada, ni casa", expresó.

La periodista también contó que, además del proceso de recuperación posoperatoria, debe afrontar las complicaciones derivadas de su diabetes insulinodependiente, enfermedad que se descompensó durante estas semanas. A ello se suma la incertidumbre por encontrar una solución habitacional estable.

En una publicación realizada en redes sociales, Rocamora agradeció las numerosas muestras de afecto y el respaldo económico recibido. "No me es fácil empezar de cero después que se te incendia tu lugar de vivienda y quedarte sin nada de nada", escribió.

También reveló que continúa bajo seguimiento médico y que una próxima evaluación traumatológica determinará si será necesario repetir la intervención debido a que los dolores persisten.

Pese a la difícil realidad que atraviesa, la periodista aseguró mantener la fortaleza para seguir adelante. "He comprobado quiénes son los verdaderos amigos, los que están en todos nuestros momentos y no solo en los buenos", reflexionó.

Aunque reconoció que hoy ni siquiera tiene ánimo para seguir el fútbol, una actividad que marcó buena parte de su vida profesional, cerró su mensaje con una reflexión: "Vivan la vida... porque después no se sabe qué hay".