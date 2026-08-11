Un delincuente incendió dos camiones cisterna de una barométrica: “Ya me mataron”, dijo la dueña y pide justicia

Una persona ingresó sobre las 3:40 de la madrugada del pasado jueves a un predio ubicado en Ruta Interbalnearia y Pérez Butler, en El Pinar, y prendió fuego dos camiones cisterna pertenecientes a la empresa Barométrica 360.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes, a las que accedió El País, se observa a una persona moverse entre los vehículos antes de que comience el incendio. El delincuente rompió los vidrios, roció los camiones y luego inició el fuego.

En el predio había tres vehículos estacionados. Estaban los dos camiones de Barométrica 360 y otro perteneciente a un colega. El atacante incendió únicamente los de la primera empresa.

Cerca de las 4:00, la Policía llamó a Laura, la dueña del negocio junto a su esposo, para avisarle lo que había ocurrido. Ambos fueron inmediatamente hasta el lugar, pero las llamas ya habían destruido los dos vehículos.

“Ya me mataron”, dijo la dueña de la empresa a El País.

Uno de los camiones era nuevo y ambos constituían la principal herramienta de trabajo de la empresa. Los daños fueron totales. Aunque presumen que se pueden rescatar partes de una de las cisternas, los restos no pueden ser retirados ni manipulados hasta que se realicen la pericias del caso.

Tres años de crecimiento, frenados por el ataque

Laura y su esposo crearon Barométrica 360 hace tres años. Comenzaron con un solo camión y, a partir del crecimiento de la empresa y la incorporación de nuevos clientes, lograron sumar un segundo vehículo.

Laura se encargaba de la administración y del marketing. Su esposo trabajaba en uno de los camiones y otras dos personas se desempeñaban en el restante. Tras el incendio, los cuatro quedaron imposibilitados de continuar con sus tareas.

Para la propietaria, el hecho de que el agresor incendiara exclusivamente los vehículos de su empresa indica que no se trató de un episodio al azar. "No hubo ningún aviso previo, fue muy impactante", sostuvo Laura.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el móvil ni se ha identificado a la persona que aparece en las grabaciones.

La denuncia fue presentada en la Seccional 27 de El Pinar. Laura cuestionó las primeras actuaciones policiales y aseguró que tuvo que recorrer por su cuenta la zona para intentar conseguir imágenes de otras cámaras de seguridad.

Según su versión, la Policía todavía no realizó un relevamiento de las cámaras y le pidió que investigara.

Algunos propietarios accedieron a entregarle grabaciones en un pendrive, pero en otros casos no pudo obtenerlas porque, como particular, no tenía forma de exigirlas.

Consultada por el caso, la Jefatura de Policía de Canelones afirmó que la investigación se encuentra en marcha.

“Se está trabajando en eso. Se tomó acta de los dueños de los vehículos. Se hicieron algunas indagatorias y se aguarda por la pericia de Bomberos”, informaron desde la Jefatura.

La pericia deberá aportar elementos sobre el origen y las características del incendio. Mientras espera avances que permitan identificar al responsable, Laura pide justicia y reclama una respuesta que le permita saber por qué destruyeron los vehículos con los que su familia había levantado la empresa.

Laura dijo a El País que si bien tienen los camiones asegurados, hasta el momento no se han dado avances en ese sentido porque "lleva un tiempo burocrático". "Tienen que mandar a sus peritos, a un tasador. Es tiempo en el que nos quedamos sin percibir nada", concluyó.