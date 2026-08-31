Un condenado por agravio a la Policía, un menor liberado y tres hinchas detenidos tras incidentes del clásico

Un hombre de 37 años fue condenado este lunes a siete meses de prisión que serán sustituidos por un régimen de libertad a prueba, luego de los disturbios que tuvieron lugar el pasado domingo en el estadio Campeón del Siglo, donde Nacional venció a Peñarol por un tanto contra cero.

El hombre, fue encontrado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 41.º Turno como "autor penalmente responsable de un delito de agravio a la autoridad policial agravado".

Por otro lado, según informó el Ministerio del Interior, un adolescente de 17 años que participó en los disturbios fue entregado a un adulto responsable. En tanto, hay otras tres personas que permanecen detenidas.

Además, la cartera detalló que se iniciaron gestiones ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para que estos individuos sean incluidos en el registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos deportivos.

Como parte de las medidas alternativas para el condenado, la Justicia dispuso que estará obligado a vivir en un lugar donde sea posible su supervisión por parte de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama). También deberá presentarse una vez por semana ante una seccional policial y tendrá que realizar servicios comunitarios por dos horas a la semana mientras dure su pena.

En tanto, también tendrá prohibido concurrir a estadios de fútbol durante su condena, y cuando Peñarol dispute partidos, tendrá que presentarse ante la seccional correspondiente a su domicilio por lo que dure el encuentro.

Policías durante el operativo del clásico entre Peñarol y Nacional este domingo 30 de agosto de 2026. Foto: Ignacio Sánchez

Hallazgo de una habitación no relevada en el estadio

El Ministerio del Interior también informó que fueron identificadas otras personas vinculadas a una pieza que la Policía no había podido revisar en el Campeón del Siglo porque no tenía conocimiento del lugar.

El jefe de Policía de Montevideo y encargado del operativo del clásico, Alfredo Clavijo, dijo en una rueda de prensa el domingo que hubo "algunas banderas que pretendían ingresar y no lo lograron al principio por diferentes despliegues y sí lo hicieron al final. No teníamos acceso visual porque era una pared construida y revocada, pero Policía Científica esta relevando todo".

El saldo tras el operativo fue de cinco detenidos por la agresión a la Policía y cuatro lesionados leves: dos de la Guardia Republicana y otros dos de la Jefatura de Policía de Montevideo. Cabe recordar que ante las agresiones, los efectivos intervinieron con munición no letal y también gas lacrimógeno.