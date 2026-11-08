Detienen a hombre con un falso permiso de bombero cerca de donde se recibirá al papa León XIV en Buenos Aires

Las autoridades policiales argentinas detuvieron este domingo a un hombre de 27 años que circulaba en moto en las inmediaciones del escenario montado en Palermo, Buenos Aires, para recibir al papa León XIV en el marco de su gira por Sudamérica. El sospechoso se hacía pasar por bombero voluntario y llevaba un falso permiso de circulación para ingresar a la zona restringida.

La detención, que tuvo lugar alrededor de las 11:30, se realizó en el cruce de la calle John F. Kennedy y la avenida del Libertador, cerca de la Embajada de los Estados Unidos y del escenario central preparado para las actividades del Pontífice. El hombre circulaba en una motocicleta Kawasaki cuando fue interceptado en un control de identificación, según informaron al diario argentino La Nación fuentes del caso.

Fue en ese momento que el hombre presentó documentación apócrifa y dijo que era bombero voluntario de Vuelta de Rocha; además, exhibió una autorización falsa para circular por la zona exclusiva. Además, la patente de la motocicleta en la que circulaba simulaba corresponder a un vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación. Otras fuentes consultadas por este diario sumaron que el sospechoso también se excusó en un momento diciendo que era periodista.

En la causa interviene el Juzgado Federal N° 1, a cargo de María Servini, que dispuso la detención del sospechoso, en calidad de incomunicado, por los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. También ordenó el secuestro de la motocicleta.

León culminó su visita a Uruguay

El papa León XIV finalizó este domingo 8 de noviembre su viaje de tres días por Uruguay, en el marco de su gira por Sudamérica. Tras visitar Montevideo y Paysandú durante el viernes y el sábado, el sumo pontífice se trasladó a Canelones y después realizó su santa misa en Florida. Después de su comparecencia en el departamento floridense, partió al Aeropuerto de Carrasco para viajar a Buenos Aires, Argentina.

El sumo pontífice tiene previsto llegar al país vecino para una visita de tres días que incluirá misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján, encuentros con el presidente Javier Milei, con jóvenes y sindicalistas. El avión papal tiene previsto aterrizar a las 16:30 horas en el Aeroparque Jorge Newbery.

La primera actividad en suelo argentino será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, a las 17:00 horas. Veinte minutos más tarde está prevista la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, a las 17:50, el primer contacto con el presidente Milei. La jornada inaugural cerrará a las 18:30 con una visita al Palacio Libertad.

Con información de La Nación (GDA).