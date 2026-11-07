Siniestro de tránsito fatal: un hombre de 32 años murió tras despistar y volcar y hay tres mujeres heridas

Un hombre de 32 años murió en un siniestro de tránsito ocurrido en la madrugada de este sábado en la ruta 26, a la altura del kilómetro 39, en el departamento de Cerro Largo, según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

El accidente ocurrió sobre la hora 1:27, cuando un auto en el que viajaban cuatro personas circulaba de oeste a este. Por causas que se investigan, el vehículo despistó y volcó, hasta quedar sobre la ruta en posición invertida.

Como consecuencia del siniestro, las otras tres ocupantes del automóvil resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas a centros asistenciales de la ciudad de Melo. Se trata de la conductora, una mujer de 37 años, y dos acompañantes de 31 y 33 años. La primera y la acompañante de 31 fueron diagnosticadas como politraumatizadas.

La tercera acompañante, de 33 años, también fue trasladada a la ciudad de Melo, aunque no se informó su diagnóstico. A la conductora se le realizó una espirometría, cuyo resultado fue cero.

Datos de Unasev

Durante los primeros nueve meses del año murieron 323 personas en siniestros de tránsito . Al analizar los datos, a los que accedió El País, se concluye que se mantuvieron patrones que vienen de años anteriores, como que la mitad de las víctimas iba en moto y que una inmensa mayoría (78,6%) eran hombres.

Policía Caminera en las inmediaciones del Estadio Campeón del Siglo. Foto: Archivo El País.

No obstante, hubo una particularidad en estos últimos datos: se registró una caída del 6,9% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando murieron 347 personas. Los fallecimientos habían aumentado cada año entre 2023 y 2025.

Hubo 15.766 siniestros de tránsito en los primeros nueve meses del año, si se contabilizan los que tuvieron al menos un lesionado. Eso significa dos cosas. Por un lado, que se registraron, en promedio, casi 57,8 accidentes por día. Por otro, que hubo una reducción del 3,9% en la cantidad de siniestros frente al mismo período de 2025.

Solo una pequeña parte de los siniestros, 298, tuvo un resultado fatal en los primeros tres trimestres de 2026. La mayoría (12.855) ocasionó lesionados leves, mientras que 2.613 tuvieron como resultado lesiones graves.

Los datos pertenecen a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y fueron procesados por El País, para poder llegar a estas conclusiones.