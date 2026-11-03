Casi 60 accidentes de tránsito por día y 323 muertos en los primeros nueve meses del año, según datos de Unasev

Durante los primeros nueve meses del año murieron 323 personas en siniestros de tránsito. Al analizar los datos, a los que accedió El País, se concluye que se mantuvieron patrones que vienen de años anteriores, como que la mitad de las víctimas iba en moto y que una inmensa mayoría (78,6%) eran hombres.

No obstante, hubo una particularidad en estos últimos datos: se registró una caída del 6,9% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando murieron 347 personas. Los fallecimientos habían aumentado cada año entre 2023 y 2025.

Hubo 15.766 siniestros de tránsito en los primeros nueve meses del año, si se contabilizan los que tuvieron al menos un lesionado. Eso significa dos cosas. Por un lado, que se registraron, en promedio, casi 57,8 accidentes por día. Por otro, que hubo una reducción del 3,9% en la cantidad de siniestros frente al mismo período de 2025.

Solo una pequeña parte de los siniestros, 298, tuvo un resultado fatal en los primeros tres trimestres de 2026. La mayoría (12.855) ocasionó lesionados leves, mientras que 2.613 tuvieron como resultado lesiones graves.

Los datos pertenecen a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y fueron procesados por El País, para poder llegar a estas conclusiones.

En qué viajaban

El 50% de quienes murieron en accidentes de tránsito en los primeros nueve meses de este año viajaba en moto, un porcentaje muy superior al 27,5% que se trasladaba en auto. En tanto, el 5,3% de las personas iba en bicicleta y nueve viajaban en un camión.

Al discriminar los datos por días de la semana, se observa que los sábados y domingos concentraron 118 fallecimientos, lo que representa el 36,5% del total.

Al comparar los últimos dos años, se puede ver que murió la misma cantidad de mujeres en los primeros nueve meses de 2025 que en igual período de 2026. Fueron 69 en cada caso. Por lo tanto, la reducción en la cifra global de muertes se explica por los 24 varones menos que fallecieron este año.

Hubo una caída del 23,7% en la cantidad de peatones que murieron: fueron 59 en 2025 y 45 en 2026.

Se registraron 26 fallecimientos de menores de edad —17 de ellos iban en moto—, lo que implicó un aumento frente al año anterior, cuando habían sido 10.

En cuanto a la edad de los fallecidos era de 42 años en 2025 y de 39 en 2026.

Lupa en los siniestros

La mayor cantidad de siniestros con al menos un lesionado, casi siete de cada diez (67,1%), se produjo por la colisión entre vehículos. Los restantes tipos de accidentes se dieron en porcentajes significativamente más bajos: un 13,9% correspondió a caídas, un 8,3% a despistes y un 6,7% a atropellos de peatones. En proporciones menores, como suele ocurrir en cada medición, aparecen los atropellos de animales (2,5%) y las colisiones con obstáculos (1,4%).

En tanto, al diferenciar por departamento, se observa que Rocha registró la mayor incidencia de siniestros fatales. En ese departamento, el 4,2% de los accidentes tuvo como consecuencia la muerte de al menos una persona. Le siguieron Artigas, con una proporción de siniestros fatales del 3,4%; Lavalleja, con el 3,3%, y San José, con el 3,1%. No obstante, en Montevideo hubo una menor proporción de estos accidentes (1,5%), más baja que el promedio nacional (1,9%).

De las 323 muertes registradas en los primeros nueve meses del año, 81 ocurrieron en Montevideo, nueve menos que en 2025. En Canelones hubo 65 fallecimientos (tres más que el año anterior) y en Maldonado se registraron 22 (una muerte menos). No muy lejos estuvo San José, donde se perdieron 20 vidas, nueve más que en el mismo período del año anterior.

Al este, en Rocha, hubo 15 muertos (cuatro más que en 2025) y, al norte, en Salto, 14 (uno menos). Por otra parte, en Lavalleja se perdieron 12 vidas (seis menos) y en Colonia, 11 (15 menos).

Florida, Soriano y Paysandú tuvieron 10 fallecimientos cada uno y todos redujeron la cantidad en comparación con el año anterior.

Más al norte, en Artigas, se registraron nueve fallecimientos (cinco más), la misma cantidad que en Treinta y Tres (aunque, en este caso, fue uno más que en 2025).

En Cerro Largo hubo ocho muertes (una menos) y en Tacuarembó, siete (ocho menos).

Por último, en Durazno y Rivera hubo seis en cada departamento (el primero registró cuatro menos y el segundo mantuvo la misma cifra que en 2025); mientras que en Flores y Río Negro hubo cuatro en cada uno (ambos tuvieron dos fallecimientos más).

Visita de autoridades y una nueva sanción por violencia

El tránsito ha sido un tema recurrente durante este período de gobierno, al igual que en el anterior. La colocación de radares por parte de las intendencias y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ha encendido varias veces el debate político. En tanto, el Parlamento discute cambios en las multas por exceso de velocidad.

La Cámara de Representantes ya aprobó el proyecto y ahora lo estudia la Cámara de Senadores. Está previsto que el miércoles concurran representantes de la Unasev, el Congreso de Intendentes y la Dirección de Vialidad del MTOP.

El proyecto busca otorgar un beneficio económico mediante una reducción de la multa a quienes paguen dentro de cierto plazo. El propio informe de la comisión de Diputados explica que se busca “establecer un esquema más equilibrado, que mantenga el objetivo prioritario de desalentar las conductas peligrosas, pero que, al mismo tiempo, contemple escalas sancionatorias más ajustadas a la gravedad del exceso de velocidad y a criterios objetivos de graduación”.

Asimismo, se propuso introducir —aunque aún está pendiente la aprobación de los senadores— una sanción más grave que la actual para quienes circulen sin matrícula o con matrículas adulteradas.

Por otra parte, el diputado blanco Pablo Abdala presentó el jueves un proyecto de ley para incorporar una “infracción gravísima específicamente referida a las agresiones físicas intencionales cometidas por conductores, cuando estas tengan origen directo e inmediato en una maniobra de circulación, un incidente vial o un conflicto” por el tránsito, se explica en la exposición de motivos.

En concreto, propone la “suspensión de la habilitación para conducir por el plazo de un año, que podrá extenderse a dos años cuando concurran circunstancias objetivas de especial gravedad o reincidencia”, se añade.