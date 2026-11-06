Siniestro de tránsito fatal en ruta 5: un peatón murió tras ser embestido por una camioneta

Un peatón murió tras un siniestro de tránsito ocurrido en ruta 5 a la altura del kilómetro 165 en el departamento de Florida. El siniestro fatal ocurrió sobre las 16:25 horas, según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

Se trata de una colisión fronto lateral entre una camioneta que circulaba sentido norte-sur y un hombre que llevaba de tiro una bicicleta a su costado. El peatón circulaba en sentido contrario por la banquina y pretendía cruzar la ruta en sentido este-oeste.

Tras el impacto el joven murió en el lugar. La ruta 5 está obstruida de norte a sur y se canaliza el tránsito por la senda contraria.

Datos de Unasev

Durante los primeros nueve meses del año murieron 323 personas en siniestros de tránsito . Al analizar los datos, a los que accedió El País, se concluye que se mantuvieron patrones que vienen de años anteriores, como que la mitad de las víctimas iba en moto y que una inmensa mayoría (78,6%) eran hombres.

No obstante, hubo una particularidad en estos últimos datos: se registró una caída del 6,9% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando murieron 347 personas. Los fallecimientos habían aumentado cada año entre 2023 y 2025.

Policía Caminera. Foto cedida por la Policía Caminera.

Hubo 15.766 siniestros de tránsito en los primeros nueve meses del año, si se contabilizan los que tuvieron al menos un lesionado. Eso significa dos cosas. Por un lado, que se registraron, en promedio, casi 57,8 accidentes por día. Por otro, que hubo una reducción del 3,9% en la cantidad de siniestros frente al mismo período de 2025.

Solo una pequeña parte de los siniestros, 298, tuvo un resultado fatal en los primeros tres trimestres de 2026. La mayoría (12.855) ocasionó lesionados leves, mientras que 2.613 tuvieron como resultado lesiones graves.

Los datos pertenecen a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y fueron procesados por El País, para poder llegar a estas conclusiones.