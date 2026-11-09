Iban en ruta, chocaron con una vaca, despistaron y el auto se prendió fuego: no hubo lesionados

Dos jóvenes protagonizaron un accidente de tránsito en la noche del sábado 7 de noviembre, en Cerro Largo, según informó la jefatura departamental a través de un comunicado.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 18 de la ruta 26, en las inmediaciones de la escuela N°. 97. De acuerdo a la información policial un grupo de efectivos llegó al lugar tras recibir la denuncia de que había una vaca suelta por la zona, y fue allí que se encontraron el vehículo prendido fuego sobre la banquina.

Cerca del auto estaban sus ocupantes, dos jóvenes de 21 años, que habían logrado descender del vehículo por sus propios medios. El conductor explicó a la policía que estaban circulando con dirección a la ciudad de Río Branco cuando una vaca se les atravesó de forma imprevista en la ruta.

El vehículo chocó con la vaca, despistó y terminó en la banquina. Los jóvenes pudieron salir del auto antes de que se prendiera fuego. En la escena trabajó personal de Bomberos para extinguir el incendio; los ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital de ASSE de Río Branco, donde se constató que no habían sufrido lesiones.

Personal de Policía Caminera. Foto: Policía Caminera.

Un hombre murió en un siniestro de tránsito este sábado

Un hombre de 32 años murió en un siniestro de tránsito ocurrido en la madrugada de este sábado en la ruta 26, a la altura del kilómetro 39, en el departamento de Cerro Largo, según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

El accidente ocurrió sobre la hora 1:27, cuando un auto en el que viajaban cuatro personas circulaba de oeste a este. Por causas que se investigan, el vehículo despistó y volcó, hasta quedar sobre la ruta en posición invertida.

Como consecuencia del siniestro, las otras tres ocupantes del automóvil resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas a centros asistenciales de la ciudad de Melo. Se trata de la conductora, una mujer de 37 años, y dos acompañantes de 31 y 33 años. La primera y la acompañante de 31 fueron diagnosticadas como politraumatizadas.

La tercera acompañante, de 33 años, también fue trasladada a la ciudad de Melo, aunque no se informó su diagnóstico. A la conductora se le realizó una espirometría, cuyo resultado fue cero.