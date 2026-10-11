El pronóstico para el lunes 12 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 12 de octubre de 2026 el pronóstico del clima en Uruguay presentará una jornada mayormente nubosa y cubierta, con un rango térmico nacional que irá desde una mínima de 8°C hasta una máxima de 20°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas, mientras que hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad abundante con neblinas y lluvias débiles. El viento soplará del sureste y este a 10-30 km/h durante toda la jornada. Las temperaturas irán de 9°C a 20°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas; en la tarde y la noche persistirá el cielo cubierto, con neblinas y lluvias débiles. Los vientos serán del sureste y este a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 8°C a 18°C.

En el suroeste, el inicio del día estará dominado por cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas, y para la tarde y la noche seguirá la nubosidad, con probables lluvias débiles. El viento soplará del sureste y este a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras durante la segunda parte del día. Las temperaturas irán de 8°C a 18°C.

En el centro-sur, Inumet prevé una mañana nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas, mientras que en la tarde y la noche continuará el cielo cubierto con posibilidad de lluvias débiles. Los vientos serán del sureste y este a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de 8°C a 18°C.

El pronóstico para el este y el Área Metropolitana

En el este, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas; hacia la tarde y la noche se mantendrá el cielo cubierto, con neblinas y lluvias débiles. En la mañana el viento será del sector sur a 10-30 km/h y luego rotará al sureste y este a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de 8°C a 18°C.

Para Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas, y durante la tarde y la noche seguirá el mismo escenario de abundante nubosidad y lluvias débiles. El viento será del sureste a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h hacia la segunda mitad del día. Las temperaturas irán de 11°C a 15°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, el pronóstico señala una mañana nubosa y cubierta, con neblinas y probables precipitaciones escasas, en tanto la tarde y la noche continuarán con cielo cubierto y chance de lluvias débiles. Los vientos soplarán del sureste y este a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.