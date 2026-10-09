¿Hasta cuándo llueve? Pronóstico del tiempo de Inumet y meteorólogos prevé varios días inestables

Uruguay seguirá teniendo lloviznas, fuertes chaparrones e incluso tormentas según la zona del país que se mire en el pronóstico del tiempo. Montevideo, por ejemplo, ya no espera potentes precipitaciones, aunque sí seguirá inestable durante las próximas jornadas.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) marca en su pronóstico del tiempo para Montevideo que este viernes habrá precipitaciones escasas, junto con neblinas y bancos de niebla. Todo el día estará cubierto y con rachas de viento que podrían llegar a 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 12° y la máxima de 16°.

El sábado las rachas bajarán a 40 kilómetros por hora y no se espera niebla, pero estará cubierto todo el día y con precipitaciones aisladas. La temperatura irá de 13° a 17°.

Para el domingo la probabilidad de precipitaciones baja: en caso de registrarse serán escasas. La velocidad del viento disminuirá y está previsto que el cielo esté por momentos cubierto y por momentos nuboso, tal vez abriendo para que pase algún rayo de sol en la tarde. La temperatura permanecerá estable: mínima de 12° y máxima de 16°.

Los próximos cuatro días (lunes, martes, miércoles y jueves) la temperatura mínima será de 10°, 11° o 12° y la máxima de 17°, 18° o 19°, bastante estable; también aparece estable la baja probabilidad de precipitaciones así como la importante nubosidad.

La situación en todo el país es similar, con la diferencia de que en el norte se esperan entre viernes y sábado algunas lluvias más fuertes y tormentas, con temperaturas que serán más altas que en la capital. El este también podría ser una de las zonas más afectadas con tormentas, no así el sur y el suroeste.

Qué dice el pronóstico de Guillermo Ramis y Mario Bidegain

El meteorólogo Guillermo Ramis dijo este viernes en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) que "el sol se ha perdido por unos días", y que, en su pronóstico, al menos hasta el martes seguirá cubierto o con abundante nubosidad.

Este viernes "va haber llovizna y mucha humedad, y está ventoso del sureste". En el pronóstico del sábado "hay chaparrones" mientras que el domingo "domingo está cubierto, sin lluvias". Según dijo, durante estos día la temperatura mínima será de 12° y la máxima de 15° o 16°.

Personas caminan con paraguas por la Plaza Cagancha un día de lluvia. Foto: Francisco Flores/El País.

Por su parte el meteorólogo Mario Bidegain comentó en diálogo con El País que "el tiempo muy inestable no mejorará" porque se esperan algunas lluvias para el viernes y otras para el sábado, aunque en ningún caso serían precipitaciones importantes.

"Mejora el domingo, cuando digo 'mejora' es que no habría lluvias pero no veremos el sol", añadió.