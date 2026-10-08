El pronóstico para el viernes 9 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 9 de octubre de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por una jornada mayormente cubierta, con inestabilidad en varias zonas del país y un rango térmico nacional que irá de 12°C a 21°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará cubierta, con neblinas y presencia de precipitaciones y tormentas aisladas, acompañadas por viento del SE de 10-30 km/h. Hacia la tarde/noche continuará el cielo cubierto, con visibilidad reducida, lluvias y tormentas, mientras el viento rotará entre SE y S de 10-30 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas; mínima de 14°C y máxima de 21°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo cubierto, neblinas, precipitaciones y probables tormentas, junto con viento del sector S de 10-30 km/h. En la tarde/noche persistirá la cobertura nubosa, con neblinas y visibilidad reducida en algunos puntos, además de lluvias y tormentas, con viento del SE y S de 10-30 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas; mínima de 13°C y máxima de 20°C.

En el suroeste, la mañana se presentará cubierta, con neblinas y probables precipitaciones escasas, mientras el viento soplará del S y SE de 10-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h en zonas costeras. Para la tarde/noche el cielo seguirá cubierto y continuarán las precipitaciones escasas, con viento del SE de 10-30 km/h y rachas de 40-50 km/h en la costa; mínima de 13°C y máxima de 20°C.

En el centro-sur, el tiempo comenzará cubierto, con neblinas y probables precipitaciones escasas, acompañado por viento del sector S de 10-30 km/h y rachas de 40-50 km/h en zonas costeras. Durante la tarde/noche se mantendrá el cielo cubierto, con posibilidad de lluvias escasas, viento del SE de 10-30 km/h y rachas de 40-50 km/h en áreas costeras; mínima de 12°C y máxima de 20°C.

Nubes, clima, nublado. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo cubierto, neblinas, visibilidad reducida en sectores puntuales y probables precipitaciones escasas, con viento del SW al SE de 10-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde/noche continuará el cielo cubierto, con neblinas, lluvias y tormentas, mientras el viento será del SE de 10-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h sobre la costa; mínima de 12°C y máxima de 19°C.

En Punta del Este, la jornada comenzará con cielo cubierto, neblinas y visibilidad reducida en algunos tramos, además de probables precipitaciones escasas, con viento del SW al SE de 10-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. En la tarde/noche persistirán las mismas condiciones de cielo cubierto y neblinas, con lluvias escasas probables, viento del SE de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h; mínima de 14°C y máxima de 15°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana estará cubierta, con neblinas, visibilidad reducida y probables precipitaciones escasas, acompañadas por viento del SE de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde/noche continuará el cielo cubierto, con neblinas y lluvias escasas probables, mientras el viento seguirá del SE de 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h; mínima de 14°C y máxima de 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.