El pronóstico para el martes 13 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 13 de octubre de 2026 tendrá un panorama húmedo e inestable en Uruguay, con abundante nubosidad y precipitaciones en varias zonas. A nivel nacional, las temperaturas irán desde una mínima de 9°C hasta una máxima de 20°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo nuboso a cubierto, presencia de neblinas y bancos de niebla, además de lluvias aisladas; el viento soplará del este y sureste a 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad dominante, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, mientras el viento rotará al sureste con intensidad de 10-30 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 20°C.

Para el noreste, la mañana se presentará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con precipitaciones escasas y aisladas; los vientos serán del este y sureste a 10-30 km/h. En la tarde y la noche persistirá el ambiente cubierto, con neblinas, bancos de niebla y lluvias débiles y aisladas, acompañado por viento del sureste a 10-30 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 20°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con nubosidad abundante, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, con viento del este y sureste de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto y seguirán las lluvias débiles y aisladas, con viento del sureste a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con mínima de 10°C y máxima de 19°C.

En el centro-sur, el martes iniciará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones escasas y aisladas; el viento será del este y sureste a 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el predominio de nubes y se mantendrán las lluvias débiles y aisladas, con viento del sureste a 10-30 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 20°C.

Día con cielo cubierto en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con nieblas, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, mientras el viento soplará del sureste a 10-30 km/h. Más tarde, el panorama seguirá cubierto, con neblinas, bancos de niebla y lluvias débiles y aisladas, acompañado por viento del sureste a 10-30 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 19°C.

En Punta del Este, el pronóstico indica una mañana con cielo nuboso y cubierto, además de precipitaciones escasas y aisladas, con viento del sureste a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche no habrá grandes cambios: persistirá la nubosidad, continuarán las lluvias débiles y aisladas y el viento seguirá del sureste a 10-30 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 17°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana estará marcada por cielo nuboso y cubierto, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, con viento del este y sureste de 10-30 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con lluvias débiles y aisladas, y viento del sureste a 10-30 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.