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El pronóstico para el jueves 22 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y área metropolitana, la mañana estará nubosa a cubierta, con vientos del noreste a 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

El País
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21/10/2026, 19:12
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Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que mañana, jueves 22 de octubre de 2026, Uruguay tendrá una jornada marcada por abundante nubosidad e inestabilidad, con temperaturas que a nivel nacional irán desde 9°C hasta 26°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con precipitaciones y probables tormentas, mientras que en la tarde/noche el cielo seguirá entre nuboso y cubierto, con lluvias y actividad eléctrica. El viento soplará del este y noreste a 20-30 km/h en la mañana, con rachas de hasta 40 km/h, y luego del sector este a 10-30 km/h, con rachas de 40 km/h y posibles intensificaciones fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas irán de 13°C a 26°C.

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Para el noreste, se prevé una mañana nubosa a cubierta, con neblinas y baja probabilidad de lluvias, en tanto que la tarde/noche presentará cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Los vientos serán del sector este a 20-40 km/h durante toda la jornada, con rachas de hasta 50 km/h en la segunda mitad del día y posibles rachas fuertes vinculadas a tormentas. Las temperaturas irán de 11°C a 25°C.

En el suroeste, la mañana estará nubosa a cubierta, con neblinas, precipitaciones y probables tormentas, y hacia la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, también con neblinas, lluvias y tormentas. El viento soplará del este y noreste a 20-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, y luego del sector este a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 23°C.

En el centro-sur, el día comenzará con cielo nuboso a cubierto y presencia de neblinas, mientras que en la tarde/noche aumentará la inestabilidad con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas. El viento será del noreste a 20-30 km/h en la mañana, con rachas de hasta 40 km/h, y después del sector este a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 23°C.

Cielo nuboso nublado cubierto en Montevideo.
Día con cielo cubierto en Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/El País

Este y área metropolitana

En el este, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, y durante la tarde/noche el cielo continuará nuboso y cubierto, con lluvias y tormentas. Los vientos serán del este y noreste a 20-40 km/h al inicio del día, y luego del noreste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de 9°C a 21°C.

Para Punta del Este, el pronóstico marca una mañana nubosa a cubierta, sin fenómenos relevantes, y una tarde/noche con cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones durante la noche. El viento será del noreste a 20-40 km/h en la primera parte del día y luego del noreste a 30-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 17°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana estará nubosa a cubierta, con vientos del noreste a 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, mientras que en la tarde/noche el cielo seguirá nuboso y cubierto, con precipitaciones hacia la noche. El viento rotará entre el este y el noreste a 20-40 km/h durante la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas irán de 11°C a 23°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

El pronóstico para hoy miércoles 21 de octubre de 2026, según Inumet: lluvias en algunas zonas del país

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