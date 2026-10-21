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Se corta la buena racha del tiempo: el giro en el pronóstico para Uruguay con lluvias y caída de temperatura

En Montevideo no se esperan grandes inclemencias, pero estará continuamente nuboso y con probables chaparrones durante al menos cuatro días entre jueves y domingo.

El País
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21/10/2026, 09:16
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Lluvias previstas para la noche del jueves 22 de octubre y la madrugada del viernes 23 abarcan a Montevideo y el área metropolitana.
Lluvias previstas para la noche del jueves 22 de octubre y la madrugada del viernes 23 abarcan a Montevideo y el área metropolitana.
Foto: Ventusky

Uruguay volverá a tener días grises y con chaparrones, luego de algunas jornadas perfectamente primaverales. Al menos entre jueves y domingo se prevén cielos cubiertos, con escasas horas de sol y algunas lluvias, aunque en algunas zonas esta situación comenzará a notarse desde la tarde de este mismo miércoles, según el pronóstico del tiempo.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) dice que para Montevideo y el área metropolitana este miércoles no se esperan lluvias. Estará nuboso, con vientos que pueden llegar a 50 kilómetros por hora, y la temperatura oscilará entre 9° de mínima y 21° de máxima.

El jueves la temperatura irá de 11° a 22°, con una mañana con cielo de nuboso a cubierto, pero hacia la noche se esperan algunas lluvias, aunque no fuertes. El viernes continuará cubierto con precipitaciones aisladas y una temperatura que no descenderá: 14° de mínima y 21° de máxima.

La temperatura comenzará a caer el fin de semana: el sábado la mínima será de 13° y la máxima de 18°, y el domingo 10° y 16°. Estará nublado ambos días y con probabilidad media de precipitaciones.

En el norte ya desde este miércoles se esperan precipitaciones y tormentas que serán más fuertes el jueves y viernes. Algo parecido sucederá en el resto del país, incluyendo al suroeste, el centrosur y el este, donde no se descartan tormentas y las lluvias podrían comenzar este miércoles, según Inumet.

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Qué dicen los pronósticos de Mario Bidegain y Guillermo Ramis sobre las lluvias

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del tiempo de Meteoblue para Montevideo que indica que este miércoles hay una probabilidad mínima de precipitaciones escasas entre la tarde y la noche del miércoles, pero se aguardan lluvias con mayor seguridad y fortaleza entre la noche del jueves y la mañana del viernes. Las temperaturas en estos tres días superarán los 20°, según este pronóstico.

También compartió un mapa del modelo meteorológico GFS que señala que los mayores montos de precipitaciones hasta el próximo lunes se esperan en el este, en la zona de los departamentos de Treinta y Tres y Cerro Largo.

Su colega Guillermo Ramis comentó que este miércoles en Montevideo habrá abundante nubosidad, una mínima de 11° y una máxima de 19°. El jueves la temperatura irá de 13° a 20° y tanto a la tarde como a la noche estará cubierto con lluvia que seguirá hasta la madrugada del viernes.

Para ese viernes, según comentó en Informativo Sarandí (AM 690), solo se esperan chaparrones en la madrugada: la mínima será de 15° y la máxima de 20°.

El fin de semana tendrá un sábado cubierto con algún chaparrón que será "poca cosa", una temperatura entre 14° y 17° pero "ventoso del sudeste", lo que podría provocar bajas sensaciones térmicas: "Otra vez vuelve el invierno", comentó Ramis. El domingo, finalmente, la mínima será de 12° y la máxima de 16°, con "algún chaparroncito en la mañana" pero "poca cosa, dos gotas".

Peatones con paraguas y camperas un día de lluvia en Montevideo.
Peatones con paraguas y camperas un día de lluvia en Montevideo.
Foto: Darwin Borrelli/El País

El pronóstico para hoy miércoles 21 de octubre de 2026, según Inumet: lluvias en algunas zonas del país

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