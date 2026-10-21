Se corta la buena racha del tiempo: el giro en el pronóstico para Uruguay con lluvias y caída de temperatura

Uruguay volverá a tener días grises y con chaparrones, luego de algunas jornadas perfectamente primaverales. Al menos entre jueves y domingo se prevén cielos cubiertos, con escasas horas de sol y algunas lluvias, aunque en algunas zonas esta situación comenzará a notarse desde la tarde de este mismo miércoles, según el pronóstico del tiempo.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) dice que para Montevideo y el área metropolitana este miércoles no se esperan lluvias. Estará nuboso, con vientos que pueden llegar a 50 kilómetros por hora, y la temperatura oscilará entre 9° de mínima y 21° de máxima.

El jueves la temperatura irá de 11° a 22°, con una mañana con cielo de nuboso a cubierto, pero hacia la noche se esperan algunas lluvias, aunque no fuertes. El viernes continuará cubierto con precipitaciones aisladas y una temperatura que no descenderá: 14° de mínima y 21° de máxima.

La temperatura comenzará a caer el fin de semana: el sábado la mínima será de 13° y la máxima de 18°, y el domingo 10° y 16°. Estará nublado ambos días y con probabilidad media de precipitaciones.

En el norte ya desde este miércoles se esperan precipitaciones y tormentas que serán más fuertes el jueves y viernes. Algo parecido sucederá en el resto del país, incluyendo al suroeste, el centrosur y el este, donde no se descartan tormentas y las lluvias podrían comenzar este miércoles, según Inumet.

Qué dicen los pronósticos de Mario Bidegain y Guillermo Ramis sobre las lluvias

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del tiempo de Meteoblue para Montevideo que indica que este miércoles hay una probabilidad mínima de precipitaciones escasas entre la tarde y la noche del miércoles, pero se aguardan lluvias con mayor seguridad y fortaleza entre la noche del jueves y la mañana del viernes. Las temperaturas en estos tres días superarán los 20°, según este pronóstico.

#PronosticoDelTiempo para #Montevideo (URU) según multi-modelo, de MIE21 a VIE23oct. Temperaturas en ascenso, máximas 21°, 22° y 21°C. No se descarta algún chaparrón para MIE21 (18 horas). Las lluvias volverían desde última hora de JUE22 y primeras de VIE23, mejorando a la tarde. pic.twitter.com/M4ul9bRGzl — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 21, 2026

También compartió un mapa del modelo meteorológico GFS que señala que los mayores montos de precipitaciones hasta el próximo lunes se esperan en el este, en la zona de los departamentos de Treinta y Tres y Cerro Largo.

#Lluvias acumulada total (mm), actualizada c/3 hrs según #GFS de MAR20 a LUN26oct. Mayores montos sobre Oeste Paraná (#Brasil), Misiones (#Argentina) y R.O. #Paraguay y Este de #Uruguay 90-200 mm. En #PBSAS, Sur litoral y resto URU 10-50 mm. pic.twitter.com/eF2EacVS9p — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 20, 2026

Su colega Guillermo Ramis comentó que este miércoles en Montevideo habrá abundante nubosidad, una mínima de 11° y una máxima de 19°. El jueves la temperatura irá de 13° a 20° y tanto a la tarde como a la noche estará cubierto con lluvia que seguirá hasta la madrugada del viernes.

Para ese viernes, según comentó en Informativo Sarandí (AM 690), solo se esperan chaparrones en la madrugada: la mínima será de 15° y la máxima de 20°.

El fin de semana tendrá un sábado cubierto con algún chaparrón que será "poca cosa", una temperatura entre 14° y 17° pero "ventoso del sudeste", lo que podría provocar bajas sensaciones térmicas: "Otra vez vuelve el invierno", comentó Ramis. El domingo, finalmente, la mínima será de 12° y la máxima de 16°, con "algún chaparroncito en la mañana" pero "poca cosa, dos gotas".