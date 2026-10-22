Dinara anuncia prohibiciones para la pesca de corvina negra y extracción de cangrejos: cuándo finalizan

De acuerdo con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), la veda para la pesca de corvina negra se mantendrá hasta el 1 de enero de 2027, medida que se suma a las restricciones para la extracción de cangrejo de juncal y violinista.

La iniciativa instaurada por el organismo busca proteger estas especies que presentan una baja capacidad de recuperación de sus poblaciones, además de un proceso de crecimiento lento.

En qué consisten las prohibiciones de pesca de la Dinara hasta 2027

Durante el periodo que se extiende hasta el 1 de enero de 2027, y de acuerdo con lo establecido en la resolución n.º 238/2026 de la Dinara , se prohíbe la extracción de corvina negra en ríos y arroyos que desembocan en el Río de la Plata y el océano Atlántico, así también como las desembocaduras de las lagunas costeras.

Vista aerea de la Playa Solanas en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

A esta negativa se añade la dispuesta en la resolución n.°036/2020 de la Dinara , que busca proteger las poblaciones del cangrejo violinista, bajó la prohibición reglamentaria de su extracción en toda la costa uruguaya hasta que una nueva resolución disponga lo contrario.

Por otro lado, en el caso de la extracción del cangrejo de juncal, su pesca se encuentra autorizada en caso donde:

No se extraigan hembras con huevos.

Se extraiga un máximo de 20 ejemplares machos por persona y por día.

No utilizar palas u otros implementos para cavar ni baterías eléctricas u otros elementos afines, que provoquen la salida de los cangrejos de sus cuevas.

No obstante, se aclara que en caso de realizar extracciones que superen la cantidad previamente mencionada, se debe tramitar un permiso especial ante la autoridad competente.

Se enfatiza que el incumplimiento de las medidas podrá ser sancionado de acuerdo a la normativa vigente, aunque se aclara que, para el caso de las corvinas negras, la medida no constituye una prohibición total de su pesca, ya que su extracción se permite fuera de las áreas no habilitadas.