Ministerio de Ganadería declara alerta institucional por El Niño: fijan planes de acción y contingencia

El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) declaró este viernes el estado de alerta institucional, tanto para la cartera, así como para las instituciones agropecuarias, por el fenómeno climatológico de El Niño.

Según informó el ministerio dirigido por Alfredo Fratti en un comunicado, la medida es tomada en el marco de la alerta institucional declarada por la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos del 12 de agosto, en conjunto con las proyección del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que anticipan que el evento climático será "fuerte o muy fuerte".

Desde el MGAP entienden que frente a las consecuencias del fenómeno, es necesario "crear mecanismos de coordinación interinstitucional" que definan acciones y formulen un plan de contingencia "para la reducción de riesgo y atención a posibles desastres".

Además, consideran que es necesario el análisis y la coordinación con organismos financieros que permitan la instrumentación de líneas de crédito "que faciliten a los productores la adopción de medidas para reducir la vulnerabilidad de sus unidades productivas ante el fenómeno climático".

Por otro lado, se declaró en sesión permanente un grupo de monitoreo y gestión de la emergencia que es integrado por Unidades Ejecutoras del MGAP. Este conjunto será coordinado por Matías Carámbula, el subsecretario de Ganadería.

Nubes, cielo nuboso.Nubes, cielo nuboso. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Herramientas financieras y apoyo a los productores rurales

Entre los fines de este grupo de trabajo, se encuentra la elaboración e implementación de un plan de contingencia, la coordinación con el gobierno nacional y las intendencias departamentales, recopilar información y sistematizar los datos científicos, y promover herramientas financieras de apoyo a productores y organizaciones rurales para "gastos e inversiones antes, durante y/o después del evento climático".

“Conscientes de lo que significa para quienes producen enfrentar eventos climáticos extremos, tal como hicimos desde fines del año pasado en un escenario antagónico de sequía, ponemos todos nuestros equipos a trabajar de forma coordinada para anticiparnos y acompañar a los productores con medidas y acciones concretas para sortear de la mejor manera lo que pueda venir”, dijo Fratti, según consta en la comunicación oficial del ministerio.