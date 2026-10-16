Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Política

Ministerio de Ganadería declara alerta institucional por El Niño: fijan planes de acción y contingencia

Tras las proyecciones meteorológicas que anticipan un escenario complejo, la cartera implementa un comité de gestión permanente para asistir a los productores locales.

El País
El País
16/10/2026, 20:51
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Ganadería en Uruguay.
Ganadería en Uruguay.
Foto: AUGAP.

El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) declaró este viernes el estado de alerta institucional, tanto para la cartera, así como para las instituciones agropecuarias, por el fenómeno climatológico de El Niño.

Según informó el ministerio dirigido por Alfredo Fratti en un comunicado, la medida es tomada en el marco de la alerta institucional declarada por la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos del 12 de agosto, en conjunto con las proyección del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que anticipan que el evento climático será "fuerte o muy fuerte".

Qué elementos recomienda el Sinae para el "bolso de emergencia" ante el avance del fenómeno de El Niño

Desde el MGAP entienden que frente a las consecuencias del fenómeno, es necesario "crear mecanismos de coordinación interinstitucional" que definan acciones y formulen un plan de contingencia "para la reducción de riesgo y atención a posibles desastres".

Además, consideran que es necesario el análisis y la coordinación con organismos financieros que permitan la instrumentación de líneas de crédito "que faciliten a los productores la adopción de medidas para reducir la vulnerabilidad de sus unidades productivas ante el fenómeno climático".

Por otro lado, se declaró en sesión permanente un grupo de monitoreo y gestión de la emergencia que es integrado por Unidades Ejecutoras del MGAP. Este conjunto será coordinado por Matías Carámbula, el subsecretario de Ganadería.

Nubes, cielo nuboso.
Nubes, cielo nuboso.Nubes, cielo nuboso.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Herramientas financieras y apoyo a los productores rurales

Entre los fines de este grupo de trabajo, se encuentra la elaboración e implementación de un plan de contingencia, la coordinación con el gobierno nacional y las intendencias departamentales, recopilar información y sistematizar los datos científicos, y promover herramientas financieras de apoyo a productores y organizaciones rurales para "gastos e inversiones antes, durante y/o después del evento climático".

“Conscientes de lo que significa para quienes producen enfrentar eventos climáticos extremos, tal como hicimos desde fines del año pasado en un escenario antagónico de sequía, ponemos todos nuestros equipos a trabajar de forma coordinada para anticiparnos y acompañar a los productores con medidas y acciones concretas para sortear de la mejor manera lo que pueda venir”, dijo Fratti, según consta en la comunicación oficial del ministerio.

Ministro Alfredo Fratti
Leo Mainé
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
El NiñoMGAP
Te puede interesar