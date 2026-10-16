Qué elementos recomienda el Sinae para el "bolso de emergencia" ante el avance del fenómeno de El Niño

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) difundió una serie de recomendaciones a las familias para armar un "bolso de emergencia" frente a inundaciones y otros eventos complejos. Estos consejos se enmarcan en el fenómeno de El Niño, que prevé un aumento en el nivel de lluvias, a la vez que se espera que haya una gran cantidad de evacuados por el incremento del nivel del agua en zonas costeras.

Según explican desde el Sinae, el bolso de emergencia debe reunir "lo indispensable" para afrontar tanto las primeras horas de una emergencia, así como la evacuación de una vivienda en zonas inundables.

El bolso debe incluir un botiquín de primeros auxilios que contengan vendas, tijeras, gasas, analgésicos y un termómetro. Además, se exhorta a que cuente con una bolsa plástica hermética que tenga en su interior la documentación correspondiente a las personas que integran el núcleo familiar.

Asimismo, recomiendan que el bolso lleve una lista de contactos de los familiares, junto con servicios de emergencia locales.

En el caso de que se viva en zonas con riesgo de inundación, el Sinae recomienda guardar una radio y linterna a pilas (con repuesto), así como un encendedor o fósforos y botellas con agua.

Frente al hecho de tener que evacuar una vivienda, el Sinae recomienda agregar al bolso de emergencia los siguientes ítems: una muda de ropa básica para cada persona del hogar, alimentos especiales de uso habitual (comida para bebés, ración para mascotas), elementos de higiene personal, medicación, llaves, elementos de recreación como juguetes o libros, bolsas plásticas, cargadores de dispositivos electrónicos y baterías externas.

Foto: Picryl.

El Acuerdo para Emergencias

Según detallan desde el Sinae, el "Acuerdo para Emergencias" son "un conjunto de decisiones sobre qué hacer si ocurre una emergencia" y que se toman "junto a las personas con las que convivimos", o, en caso de que se viva solo, con una "red de confianza" que puede incluir familiares, amistades o vecinos. "Conviene elaborarlo con tiempo, antes de que sea necesario, y asegurarnos de que todas las personas involucradas lo conozcan", subrayan.

Con respecto a los elementos que incluye el Acuerdo para Emergencias, desde el Sinae resaltan que debe contener una lista con el número de celular de las personas que integran el acuerdo, junto a direcciones de los lugares donde desarrollan sus actividades cotidianas.

Además, se deben definir dos lugares de encuentro en caso de que no sea posible o sea riesgoso volver a la vivienda. Uno de estos puntos debe ser en un radio de 500 metros, y otro por fuera del barrio.

También se deberá determinar cuál es la habitación más segura de una casa y acordar precauciones especiales para niños, personas mayores, personas con discapacidad y personas enfermas.

Niños en una inundación en el departamento de Paysandú. Foto: Leonardo Mainé.

En ese sentido, instan a crear pulseras identificatorias para niños que contengan el nombre y teléfono del adulto responsable en caso de que los menores "se pierdan o desorienten durante una evacuación".

Asimismo, exhortan a detallar un plan para mascotas que defina qué pasará con ellas ante el hecho de una evacuación, a donde pueden ser trasladadas y dónde podrán quedarse.

En caso de que en el hogar residan personas que sigan un tratamiento médico, ya sea medicación diaria, oxígeno o equipos dependientes de electricidad, se exhorta a prever cómo se asegurará la continuidad ante una evacuación y corte de energía, así como mantener contacto con el prestador de salud correspondiente.

"Las emergencias no avisan, pero sí podemos anticiparnos. Tener el bolso listo y un Acuerdo para Emergencias conocido por todas las personas involucradas nos permite reaccionar con más tranquilidad y tomar mejores decisiones cuando cada minuto cuenta. El mejor momento para prepararnos es ahora: armemos el bolso, conversemos con nuestras personas de confianza y revisemos ambos cada tanto para que sigan siendo útiles", destacan desde el Sinae.