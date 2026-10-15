El cambio climático y El Niño impulsan la rápida y destructiva intensificación del huracán Polo, dice estudio

El World Weather Attribution ( WWA ), un grupo de científicos internacionales que se dedica a elaborar estudios en los que calculan la influencia del cambio climático causado por el ser humano en fenómenos meteorológicos extremos, analizó el explosivo huracán Polo y su veloz fortalecimiento.

Los científicos de México, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Países Bajos que colaboraron en este trabajo evaluaron las condiciones atmosféricas y oceánicas que provocaron la intensificación notablemente rápida de la tormenta. Concluyen que el cambio climático fue al menos tan determinante como El Niño para contribuir a ese fortalecimiento exprés.

La influencia del cambio climático y El Niño en Polo

Polo se formó cerca de la zona cero de El Niño, un fenómeno natural cíclico que se caracteriza por un aumento del calor en la superficie del agua en latitudes tropicales del Pacífico oriental. Pero El Niño , que este año está alcanzando niveles récord, acaba sacudiendo muchas otras partes del planeta, alimentando sequías, inundaciones y calor extremo.

Una persona camina sobre escombros por el avance de la marea, ante la cercanía del huracán Polo este lunes, en Comondú, Baja California Sur (México) Foto: EFE/ Mahatma Fong

Los investigadores del WWA han estudiado las condiciones de temperatura superficial del mar, temperatura del aire y humedad. Sostienen que el cambio climático “hizo que las condiciones que alimentaron el huracán Polo fueran aproximadamente 23 veces más probables”. Paralelamente, “El Niño también fortaleció la tormenta”, haciendo “que las condiciones fueran aproximadamente 14 veces más probables”. “El cambio climático está agravando los ciclos climáticos naturales”, concluye este estudio rápido de atribución.

Los científicos, en el lado positivo de esta historia, resaltan que “a pesar de la rápida intensificación de Polo en alta mar, las pérdidas humanas fueron pequeñas debido a una respuesta de emergencia exitosa y a que la tormenta golpeó una región sin una gran población”. Por eso destacan la importancia de los sistemas de alerta temprana para que la población esté prevenida ante unos eventos extremos que cada vez se están volviendo más frecuentes o intensos, o ambas cosas a la vez.

Relación entre El Niño y el cambio climático

La relación entre el fenómeno de El Niño y el cambio climático es algo que está en estudio, y no existen unas conclusiones claras sobre sus vínculos. Es decir, se desconoce el papel que juega, si es que lo juega, el calentamiento en la formación y avance de este evento cíclico. Pero, como ha señalado Ben Clarke, investigador del Imperial College de Londres y uno de los investigadores del WWA, “es importante recordar que cada El Niño que ocurre ahora ocurre en un mundo más caluroso” debido al cambio climático.

Al menos seis puertos del Pacífico mexicano están restringidos por el huracán Polo Foto: Servicio de Satélites e Información de la NOAA /EFE

Por su parte, Simon Stiell, el responsable del área de cambio climático de la ONU, ha recordado que el “fenómeno de El Niño ya está elevando el nivel de riesgo de la temporada de huracanes en el Pacífico”.

“Este nuevo estudio [en referencia al de WWA] demuestra cómo el cambio climático está aumentando el peligro y los costos asociados a las tormentas, a medida que la humanidad sigue quemando enormes cantidades de carbón, petróleo y gas”. La solución, añade Stiell, pasa por “acelerar la transición hacia energías limpias e invertir en sistemas de alerta temprana e infraestructuras resilientes para proteger a las personas y a las economías expuestas a estas amenazas”.

Manuel Planelles, El País de Madrid