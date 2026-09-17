Seis de cada diez uruguayos están preocupados por el cambio climático y 71% culpa a la actividad humana

Seis de cada diez uruguayos (61%) están preocupado por el cambio climático y un porcentaje aún mayor (71%) cree que la principal causa del fenómeno es la actividad humana. Los datos pertenecen al segundo estudio sobre la percepción social del impacto y respuestas frente al cambio climático, que coordinó el Ministerio de Ambiente y realizó Equipos Consultores.

Uno de los hallazgos de la encuesta —que respondieron 1.500 personas mayores de 18 años entre el 14 de enero y el 14 de febrero de 2026— es que “parece haber crecido la sensación de impotencia de las personas frente al cambio climático, derivado de un aumento de la idea de que es algo que está totalmente fuera del control del individuo”.

Asimismo, casi la mitad de la población (48%) cree que el cambio climático le afecta bastante o mucho en la vida cotidiana. No obstante, cabe destacar que un 1% directamente no cree en este fenómeno. Y un 32% cree que el impacto es poco, un 16% que es nada y un 3% no sabe o no contesta.

Al diferenciar por sexo y edad, “las mujeres, las personas de mayor edad y las de mayor nivel educativo son quienes dan mayor importancia al cambio climático y están más preocupadas por su avance”, destacó el Ministerio de Ambiente la presentar los datos este jueves en Torre Ejecutiva.

Al mismo tiempo, se señaló en el informe de los resultados que las “personas menores de 30 años, si bien muestran niveles de preocupación por el cambio climático por debajo del promedio, son el segmento más predispuesto a acciones de participación colectiva, reflejando cierta polaridad en sus actitudes”.

Por último, al preguntar quiénes son los principales responsables de enfrentar el cambio climático, el primero es la ciudadanía (32%) y el segundo es el gobierno nacional (22%).