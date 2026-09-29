El huracán Polo amenaza a México: trayectoria de la tormenta y zonas en alerta por riesgo de inundaciones

El huracán Polo, aún como categoría 3, mantiene en alerta al noroeste de México, mientras se acerca al estado de Baja California Sur, donde se estima que toque tierra próximamente, dejando fuertes lluvias y vientos a su paso.

Trayectoria y hora estimada de impacto de Polo en Baja California

La Marina mexicana estima que Polo toque tierra entre las 21:00 y 22:00 hora local (1:00 y 2:00 en Uruguay) posiblemente como huracán categoría 2.

Después de tocar tierra, la autoridad marítima prevé que el fenómeno presente un "debilitamiento rápido" y disminuya a categoría 1 durante las primeras horas del martes, y a tormenta tropical, hacia mediodía.

Inundaciones y refugios habilitados en las zonas afectadas

En la víspera de su ingreso a tierra, Polo mantiene bajo amenaza a Baja California Sur y Sonora, donde las autoridades han suspendido clases y actividades marítimas, y se han desplegado a miles de agentes ante el riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones, fuertes vientos y oleaje elevado.

En Baja California Sur, medios locales ya reportan fuertes inundaciones en edificios, así como personas que han buscado refugio en los techos ante el avance del agua.

La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció la habilitación de 169 refugios temporales con capacidad de más de 24.000 personas en Baja California Sur.

Una persona camina sobre escombros por el avance de la marea, ante la cercanía del huracán Polo este lunes, en Comondú, Baja California Sur (México) Foto: EFE/ Mahatma Fong

Las autoridades mexicanas prevén que Polo cruce el golfo de California y alcance Sonora el martes, donde podría producir un segundo impacto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el pronóstico de lluvias torrenciales en Baja California Sur y Sonora, así como precipitaciones muy fuertes en Sinaloa y Chihuahua, y fuertes en Baja California. También se prevén intensas rachas de viento y oleaje de hasta cuatro metros de altura.

Entre las principales precauciones, las autoridades exhortaron a la población a evitar zonas de riesgo y cauces, alejarse de la costa, no cruzar ríos o arroyos y tener lista una mochila de emergencia.

Una persona observa el avance de la marea ante la cercanía del huracán Polo este lunes, en Comondú, Baja California Sur (México) Foto: EFE/ Mahatma Fong

Un fenómeno histórico: los récords que rompió el huracán

Polo se formó como tormenta tropical la noche del domingo 20 de septiembre y menos de dos días después se intensificó a huracán categoría 5 manteniendo su avance frente a las costas del Pacífico mexicano.

Aunque perdió fuerza, Polo dejó ya un registro excepcional, pues acumuló más de 48 horas no consecutivas como huracán categoría 5, con lo que superó marcas anteriores de permanencia con esa intensidad en el Pacífico oriental, según explicó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN.

Además, Polo se ha convertido en el segundo fenómeno más intenso por presión mínima, solo detrás de Patricia (2015), el tercero en viento máximo sostenido, por encima de John (2024), Kenna (2002) y Otis (2024); y ha presentado la tercera intensificación más rápida, detrás de Patricia y Otis.

Detrás de Polo, la tormenta tropical Rachel, que se formó el domingo pasado, mantiene su avance paralelo frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, sur de México.

Para la temporada 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores, según el SMN.

EFE