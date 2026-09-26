El Huracán Polo se dirige hacia México: cuándo tocará tierra y qué prevén las agencias meteorológicas

El huracán Polo volvió a intensificarse ayer viernes hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir Simpson mientras avanza por el Pacífico mexicano, donde su paso provocará lluvias de fuertes a muy fuertes en al menos seis estados del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El huracán cambió ayer su trayectoria, informaron los servicios meteorológicos de Estados Unidos. “Se anticipa un giro hacia el noreste el lunes. En la trayectoria pronosticada, se espera que Polo se acerque a Baja California Sur el lunes”, indicó el último reporte del centro de huracanes de Estados Unidos (NHC).

La embajada estadounidense en México indicó que Polo tocaría tierra como huracán categoría 1. La proyección del cono lo muestra sobre el estado de Baja California Sur a las 23:00 locales del lunes.

En su más reciente reporte de las 06:00 hora local, el organismo mexicano de meteorología precisó que el ciclón se encontraba 430 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, en el occidental estado de Jalisco, y 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de 315 kilómetros por hora.

Un hombre pasa junto a sacos de arena colocados como barrera de protección por el huracán Polo en Playa Azul, Michoacán. Foto: AFP

Polo se desplazaba hacia el oeste a 19 kilómetros por hora, según el aviso. El SMN alertó que el meteoro seguirá provocando lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Jalisco, el sur de Sinaloa y Nayarit; así como fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Colima, Michoacán y el sur de Baja California Sur.

Además, originará rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en las costas de Jalisco y de hasta 50 kilómetros por hora en Baja California Sur, así como oleaje de entre 2 y 3 metros en las costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco, y de hasta 2 metros en Colima.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales. El huracán Polo volvió a alcanzar categoría 5 en la madrugada de ayer, tras haberse debilitado el jueves a categoría 4.

El ciclón alcanzó por primera vez la máxima categoría el martes, tras una rápida intensificación en el Pacífico, y desde entonces ha registrado fluctuaciones en su intensidad.

Un soldado del Ejército Mexicano durante la emergencia provocada por el huracán Polo en Playa Azul, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto: AFP

La Marina mexicana pronostica que Polo vuelva a debilitarse a categoría 4 mientras avanza hacia el oeste-noroeste, paralelo a las costas mexicanas, y estima, al igual que los servicios de Estados Unidos, que a inicios de la próxima semana se aproxime a Baja California Sur, donde podría tocar tierra ya debilitado como categoría 1.

Por otro lado, el NHC monitorea también el huracán Nolo, que podría causar lluvias a la Isla Grande de Hawái.

Tormenta Gonzalo

A miles de kilómetros, la tormenta tropical Gonzalo, la séptima del año en el Atlántico, surgió ayer viernes cerca de las islas africanas de Cabo Verde, mientras el ciclón Fay se fortalece en el norte de ese océano al avanzar hacia el occidente, informó el NHC de Estados Unidos.

Gonzalo, que se formó en la madrugada, estaba a 195 kilómetros al sur de las islas de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, indicó el último reporte del NHC.

Las lluvias de este ciclón podrían afectar, además de Cabo Verde, a la costa oeste de África entre Guinea-Bissau y Senegal desde el viernes hasta el sábado, alertó el informe.

Bolsas de arena puestas por vecinos de zona costera de México, como barrera ante el huracán Polo. ENRIQUE CASTRO/AFP fotos

“Es posible que se produzcan áreas de inundaciones repentinas a lo largo de la costa oeste de África, con algunos peligros de inundaciones repentinas aisladas en las islas del este de Cabo Verde”, observó.

Con ello, este ciclón se sumó en el Atlántico a Fay, una tormenta que primero surgió el domingo, decreció a depresión tropical el martes, pero un día después volvió a intensificarse.

Fay, que no representa riesgos en tierra, estaba en el último reporte a unos 1.715 kilómetros al oeste de las islas Azores, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas) y desplazándose hacia el oeste. EFE, AFP