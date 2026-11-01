Así avanza la tormenta fuerte en Uruguay: imágenes de las lluvias intensas en el sur del país

Tal y como marcaban los pronósticos para este domingo 1 de noviembre, el día comenzó soleado, caluroso y luego se presentó nublado y se registraron precipitaciones y tormentas aisladas. En Montevideo a partir de entrada la tarde se comenzó a observar el cielo nuboso y cubierto.

Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) la tendencia para los próximos días marca persistencia de nubosidad, presencia de neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas en distintos puntos; además, el viento del sector este podrá presentar rachas en zonas costeras.

Nubes de tormenta en el cielo en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Alerta amarilla de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) informó que Montevideo y otras zonas del sur del país están bajo alerta amarilla por tormentas fuertes este domingo.

Las tormentas "podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indicó Meteorología en un comunicado.

Inumet actualizará la situación a las 18:00 horas o ante cambios significativos.

Nubes de tormenta en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Principales localidades bajo alerta amarilla:

Canelones: Todo el departamento.

Flores: Cerro Colorado, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza y Mendoza Chico.

Lavalleja: Estación Solís y Solís de Mataojo.

Maldonado: Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, Gerona, Gregorio Aznárez, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.