El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, comentó este miércoles algunos de los puntos que se discutieron en la XXVII reunión de autoridades del Trabajo del Mercosur, donde también estuvo presente el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Adelantó que se estará firmando un acuerdo entre los países asociados al bloque, para crear un instrumento que facilite la inserción laboral de las personas migrantes de la región.

La resolución de las autoridades apunta a un “pasaporte de habilidades” para que “cuando alguien tiene que emigrar no deje atrás parte de su historia atrás, sino que cuando se mude -algunos por voluntad propia, otros en forma obligatoria o buscando alternativas- se le reconozca en el país donde vaya sus estudios, su profesión, sus conocimientos”, sostuvo Castillo.

Esa herramienta puede ayudar “muchísimo”, consideró, teniendo en cuenta que “en los últimos 15 años se ha triplicado la población migrante en nuestro continente”.

El ministro también recordó que “Uruguay es un país de migrantes” y que la migración “ya no es una cosa de algunos países”, sino “un intercambio constante, de búsqueda de mejores condiciones, de búsqueda de desarrollo personal y familiar”.

Soluciones a trabajadores del Colonia Shopping

Castillo también fue consultado en la rueda de prensa sobre el estado de situación de los trabajadores del Colonia Shopping, centro comercial que sufrió pérdidas casi totales en un incendio el pasado miércoles 11.

Al igual que este lunes, reiteró la idea de que el gobierno está dispuesto a buscar soluciones para aquellos empleados que no contaban con la posibilidad de seguro de paro al momento del episodio.

Incendio en el Colonia Shopping. Foto: Estefanía Leal/El País.

El jerarca aseguró que "todas las mañanas" se monitorea la cantidad de consultas de trabajadores del shopping en el Banco de Previsión Social (BPS). Por el momento no hay una "gran demanda" de soluciones, mencionó, porque "hay un compromiso de rápida reconstrucción" y muchos comercios ya han alquilado locales en el centro de Colonia, por lo tanto no va a haber casi interrupción del periodo de trabajo".

Para quienes no recuperen sus puestos de trabajo y no tengan una cobertura de paro, "entonces nos vamos a hacer cargo nosotros a los efectos de buscar algún mecanismo que le permita algún medio de subsistencia. Hasta este momento no tenemos planteado ninguno", cerró Castillo.