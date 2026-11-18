El abogado Rodolfo Saldain, especializado en derecho del trabajo y seguridad social, expresidente del Banco de Previsión Social (BPS) y redactor de la reforma de las jubilaciones y pensiones que se aprobó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, pasó este miércoles por el streaming En Clave País y criticó el plan de la administración de Yamandú Orsi para habilitar una jubilación anticipada a los 60 años.

En 2023, entre los diversos cambios introducidos al sistema de seguridad social, la edad mínima de retiro se aumentó progresivamente. El Frente Amplio, por entonces oposición, criticó aquella medida y llegó a las elecciones de 2024 con la promesa de revisar la ley, alegando que para ello convocaría al denominado Diálogo Social para conocer las opiniones de distintos sectores. En esas elecciones también hubo una propuesta del Pit-Cnt, respaldada por algunos sectores del Frente Amplio como el Partido Comunista y el Partido Socialista, que planteaba entre otras cosas la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y fijar en 60 la edad mínima de retiro, todo mediante un plebiscito para modificar la Constitución de la República.

Recientemente el Poder Ejecutivo elevó al Parlamento el proyecto de ley para crear una nueva causal de retiro anticipado a partir de los 60 años de edad y 30 de trabajo, aunque con una mensualidad más baja. Saldain es crítico de esta propuesta entre otros motivos porque, asegura, "de las personas de menores ingresos casi ninguna" podría acceder a este beneficio, solamente "entre 8 y 15%".

Por qué Saldain califica el retiro a los 60 como un "saludo a la bandera"

Saldain mencionó que "los sectores de menores ingresos y particularmente las mujeres, si hablamos de la mitad de los ingresos hacia abajo, tienen 48 o 50% del tiempo potencial posible aportado, eso les da unos 20 años de trabajo". Por eso "la reforma que se hizo en el año 2008" en el primer gobierno del Frente Amplio "flexibilizó las condiciones de acceso a las jubilaciones, se basó precisamente en eso".

"El error comunicacional probablemente viene de decir que va a beneficiar a los sectores de menores ingresos", dijo Saldain, que por el contrario afirmó que en todo caso la reforma serviría a "sectores de ingresos medios y superiores". "No sé si los va a beneficiar, pero son lo que podrían quedar comprendidos en esa causal, con jubilaciones mucho más chicas", expresó.

El abogado insistió en que "se rebaja la cuantía de la jubilación", y pese al "argumento de que se da libertad a las personas" para jubilarse antes, sería con "una jubilación chiquita".

En consecuencia, esta reforma, de aprobarse, sería un "riesgoso saludo a la bandera". "Los de menores ingresos no van a acceder y los que accedan van a tener jubilaciones muy bajas", sentenció.

Rodolfo Saldain en entrevista con En Clave País. Foto: Mateo Vázquez

Para Saldain, el problema del gobierno radica en "una vez más en no hablar con la verdad". "¿Por qué se genera esta causal especial? Porque durante la campaña electoral el Frente Amplio no tuvo el vigor político para decirle al Pit-Cnt 'lo que ustedes quieren con el plebiscito —que fue un parteaguas— no es viable'. Dijo 'mejor no me meto, dejo en libertad de acción y haremos un diálogo social', y se comprometió a generar condiciones para mantener la edad jubilatoria a los 60, que no es viable salvo que la mayor parte de la gente no pueda acceder o que se jubilen con muy poquito dinero".

De todas formas, Saldain descartó, en principio, que esta reforma sea un riesgo para la sostenibilidad del sistema precisamente porque "es un saludo a la bandera", aunque "puede haber cambios en la discusión parlamentaria o presiones políticas" que modifiquen el panorama.

El peso de los datos del censo y el futuro del sistema previsional uruguayo

Por otro lado, el abogado reconoció que incluso la reforma aprobada en 2023 pensando en el cambio demográfico ha quedado desactualizada. "Los datos del censo demostraron que la realidad es más exigente. Cada vez hay menos niños y los mayores viven cada vez más. Alguna estimación no oficial habla de que más o menos la mitad de los efectos de la ley de 2023 quedan en cuestión por los datos del censo", puntualizó.

En concreto, hay una "caída fuerte de la población en edad de trabajar" en las proyecciones más recientes, a lo que se suma un "aumento de esperanza de vida" y un crecimiento económico reciente que ha estado por debajo de las proyecciones oficiales.

"La sustentabilidad está en cuestión", dijo y consideró que "en 10 o 15 años" habrá que plantear nuevamente la necesidad de reformar el sistema, tal vez con otro aumento de la edad de retiro: "Ningún país del mundo baja la edad jubilatoria".