Informe de Saldain al PN dice que sectores vulnerables "solo excepcionalmente" podrán optar por retiro anticipado

En la coalición republicana evalúan cómo responder al proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para, entre varias cosas, crear una causal de retiro anticipado a los 60 años con 30 años de servicios. En ese contexto, el directorio del Partido Nacional recibió vía videollamada este martes a Rodolfo Saldain —considerado el “padre” de la reforma de la seguridad social durante la gestión de Luis Lacalle Pou—, quien presentó un informe con críticas y contrapropuestas, al que accedió El País.

La principal propuesta del Poder Ejecutivo es la creación de una causal de retiro anticipado a partir de los 60 años de edad con 30 años de servicios computados. El gobierno entiende —según argumentó en el proyecto de ley que enviará al Parlamento— que, de aprobarse, este nuevo mecanismo sería de acceso general, aunque “concebido para un uso excepcional”.

Saldain se detiene en esa idea de “uso excepcional” a la que se refiere el gobierno. A entender del abogado blanco, debido a que el impacto fiscal se proyecta “sobre la base de conductas” de las personas, “es posible que los efectos” vayan “más allá de los previstos por el Poder Ejecutivo”.

El gobierno, además, aseguró que el diseño de la nueva causal “atiende” la "suficiencia” de las prestaciones de quienes están en una situación más vulnerable. Al mismo tiempo que “estimula la extensión de la vida laboral" de las personas "mediante incentivos" para quedarse en el mercado laboral, "promoviendo mayor libertad para las decisiones de retiro de las personas”.

No obstante, para Saldain, “más allá de la retórica con que se presente la iniciativa, solo excepcionalmente los sectores vulnerables quedarán comprendidos en esta causal anticipada”. Asimismo, indicó que los “sectores de menores ingresos quedarán sustancialmente excluidos”.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo recordó que con la reforma de 2023 se estableció un plazo para que las personas actualizaran, de ser necesario, su historial laboral en el BPS anterior al 1° de abril de 1996. Sin embargo, la experiencia demostró —entiende el gobierno, según dejó escrito en el proyecto de ley— que este “mecanismo no ha resultado suficiente” dado que hubo que implementar dos prórrogas.

Por ese motivo, el gobierno propuso la derogación del cronograma actual y que las personas puedan pedir el reconocimiento de trabajo sin un plazo límite. Aunque aclaró que esto “no implica reconocer automáticamente los servicios denunciados ni eliminar las exigencias probatorias vigentes”. En cambio, el BPS seguirá verificando los servicios y valorando los medios de prueba correspondientes.

Esta disposición, para Saldain, “abre innecesariamente una puerta a ‘inventar’ servicios, cuyos alcances son imprevisibles”.

Después de la reunión del directorio, el presidente de ese órgano de conducción, Álvaro Delgado, indicó en conferencia de prensa que el proyecto de ley del gobierno, en algunos casos, “los títulos” que se dicen “no coinciden con los efectos” que tendrá. En esa línea, señaló: “No creo que beneficie a los más humildes. Es más, generará más informalismo” laboral.