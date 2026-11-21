Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio (FA), opinó este sábado sobre la gestión de residuos en Montevideo, luego que la intendencia de Mario Bergara reconociera que en las últimas semanas tuvo problemas para cumplir con el vaciado de contenedores.

En rueda de prensa tras una sesión del Plenario Nacional del partido, aseguró que la actual gestión está “transformando el sistema de limpieza” con la entrega de contenedores intradomiciliarios en “buena parte de la ciudad” y “está funcionando notablemente bien”.

“Los contenedores para una época fueron una solución que hoy no la es. Vamos a ir a sistemas diferenciales de recolección de residuos y al final del período no hay duda que el tema de la limpieza va a estar resuelto”, aseguró, e insistió en que “el problema de fondo hoy se está resolviendo”, dijo el presidente del partido oficialista.

En ese sentido, el dirigente frenteamplista apuntó a la oposición y expresó que “a las ciudades hay que quererlas, no ser oportunistas electoralmente cada vez que algo no sale bien”.

También se refirió al planteo del excandidato a intendente Martín Lema sobre tercerizar el servicio: “Oportunistamente se viene con esto de privatizar cuando ni siquiera hay camiones para privatizar hoy, como fueron muy oportunistas muchas de las posiciones tomadas últimamente”.

Pereira también se reifirió al respecto de la polémica en torno al valor de la patentes de rodados, con el Congreso de Intendentes en el centro de la escena, y volvió a dirigirse al Partido Nacional.

“Blancos peleándose con blancos, la historia del Uruguay. Los blancos que gobiernan son sensatos, los blancos que tiran piedra están tirando piedra. Practican dos deportes diferentes. Uno tiene que gobernar y explicarle a la gente por qué las calles tienen que estar bien, por qué hay que recolectar los residuos, por qué tiene que haber iluminación, por qué se precisan los recursos, y otros tiran piedras porque ese es el deporte preferido que tienen”, lanzó.

Por otro lado, consultado por qué autocrítica se hace del gobierno de Yamandú Orsi, manifestó: “Si estamos cambiando el Uruguay y los uruguayos no lo pueden percibir, es que estamos haciendo una tarea política insuficiente, es decir, que la gestión de la política no es la adecuada”.

Además, Pereira señaló que en el Plenario se votaron las tres nuevas vicepresidencias para el FA: “Estefanía Díaz, es una compañera militante de Canelones, además es diputada nacional, y ha sido miembro del plenario nacional del FA, de las bases de Canelones, con dilatada experiencia política; el compañero Daniel Mariño, que venía siendo secretario político del FA y que pasa a tener una responsabilidad de vicepresidencia, y la vicepresidencia que ya estaba en el FA, que es Verónica Piñeiro”.