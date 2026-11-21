Utilizar el actual edificio de la Unidad Nº 5 (excárcel de mujeres) para tratar adicciones en la población carcelaria, crear por ley el amparo sanitario y un descuento en la tarifa de UTE para ciertas instituciones deportivas barriales. Estas son tres de las varias propuestas que puso sobre la mesa el nuevo sector del Partido Nacional, Activar, del senador Martín Lema, que se reunió por primera vez este sábado después de que se conociera su nombre.

El encuentro de los dirigentes en Ciudad Vieja se trató de una jornada de trabajo para presentar los primeros proyectos y líneas de acción. La próxima reunión similar será en febrero, a modo de puesta a punto y para el abordaje de otras temáticas.

En el capítulo sobre seguridad, además de la propuesta vinculada a las adicciones, proponen “devolver protagonismo a las comisarías y a sus comisarios en la conducción, planificación y despliegue policial de cada jurisdicción”.

En tanto, la propuesta de descuento de 50% en la tarifa eléctrica de UTE es para instituciones deportivas barriales sin fines de lucro de pequeña escala. Se argumenta que estos lugares van más allá de la práctica del deporte dado que “acompañan a niños y familias, fortalecen vínculos y generan oportunidades en cada comunidad”. La idea es para aquellos “con menos de 250 socios activos y cuya cuota social sea inferior a media unidad reajustable”, que hoy serían $ 975.

También quieren cambios vinculados al transporte del área metropolitana. En concreto, buscan una “reforma integral para conectar mejor los barrios, reducir los tiempos de traslado y lograr que las mejoras lleguen a toda el área metropolitana suavizando los impactos en la etapa de ejecución de obras”, según se lee en el documento.

Además, proponen la creación por ley del amparo sanitario. Se argumenta que, “cuando una persona necesita una respuesta sanitaria, acceder a la Justicia no debería convertirse en una carrera de obstáculos”. Por eso, quieren “reducir las trabas para que las personas puedan recurrir a la Justicia cuando necesiten una respuesta sanitaria; agilizar los procesos judiciales; y otorgar mayores garantías y mejores herramientas a los jueces para tomar sus decisiones”.

También se plantea para las zonas de fronteras "facilitar la construcción y las reformas de viviendas puede impulsar la inversión, generar actividad económica y abrir oportunidades de trabajo local".