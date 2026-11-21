Son varios los intendentes que se defienden ante las críticas que reciben sobre cómo resolvieron los valores de las patentes en 2027. En especial, responden, ya a varios días de que tomaron la decisión, a los cuestionamientos por parte de los legisladores. A la defensa inicial del presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, y el vicepresidente, Francisco Legniani, en los días siguientes se sumaron otras voces.

Cabe recordar que los jefes comunales, por un lado, resolvieron que los vehículos a combustión mantengan en 2027 los importes de la patente de 2026, pese a que hubo una reducción del valor de mercado de los vehículos —parámetro clave para el cálculo de este impuesto— y una caída del dólar. Por otra parte, aumentaron la alícuota que pagan los autos cero kilómetro eléctricos de mayor valor.

El intendente de Flores, Diego Irazábal, planteó que, más allá del valor de las patentes, se tiene que dar una discusión “de fondo” porque hoy este impuesto representa “una de las fuentes de ingreso más importantes” para los gobiernos departamentales. En esa línea, continuó en el programa de streaming En Clave País: “La gente nos dice ‘quieren recaudar’, y sí, muchachos, queremos recaudar. Una administración necesita recaudar”.

Para el nacionalista, “el ciudadano tiene razón al estar caliente” debido a que el camino que se eligió “no es el ideal”. Por eso, cree que hay “una discusión de fondo” pendiente en el sistema político, que le debe “una disculpa a la gente porque durante décadas” ha creado —se incluye en ese grupo— un “Estado que les pesa caro” a las personas.

Por otra parte, ante las críticas que recibió el Congreso de Intendentes en los últimos días, incluso dentro de filas nacionalistas, aseguró —sin dar nombres— que le “indigna ver políticos liberales con presupuesto ajeno”. Al mismo tiempo, siente que los intendentes están “en frecuencia distinta” de algunos legisladores.

Dentro del Partido Nacional, el senador Sebastián Da Silva y el diputado Sebastián Andújar han sido dos de los que lanzaron fuertes críticas hacia los intendentes.

En tanto, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, entiende que hay una “suerte de divorcio” de algunos nacionalistas “de la realidad”. En ese sentido, apuntó: “Mientras algunos piensan que la realidad se cambia con cinco segundos frente a una cámara o un segundo en un tuit, otros estamos 24 horas para ver cómo le cambiamos la vida de la gente, para lo que todos los días tomamos decisiones, siendo una fijar los tributos”.

“Las personas precisan vivienda, laburo, poder emprender y no fundirse, lo vinculado a la salud mental… Un montón de cosas. Se habla a veces de cosas banales, fútiles, que venden en la prensa; pero son pocos los que refieren a los temas que importan y que duelen”, añadió el intendente sanducero.

A su entender, la definición de la patente es una “batalla” que van a “perder siempre” porque, incluso él, como contribuyente, quiere “pagar menos”.

Olivera defendió la decisión del Congreso de Intendentes al recordar que el “congelar" el importe para los autos usados es una reducción “en términos reales” porque no se hizo un ajuste por inflación de 4,5%.

“¿Es todo lo que la gente estaba esperando que baje? No, pero va a bajar”, concluyó.

Días atrás, Enciso enfatizó el lunes que los ingresos por las patentes son “de los pocos recursos genuinos que tienen las intendencias, del interior fundamentalmente”. Es dinero —continuó— que está en sus “presupuestos quinquenales aprobados”.

“Se ven tangiblemente en obras, educación, carreteras, calles y rutas y en un montón de temas vinculados a la seguridad vial”, añadió, defendiendo la gestión de los gobiernos departamentales.

Ese mismo día, Legniani aseguró que la resolución sobre las patentes significaba una “resignación de ingresos” para las 19 intendencias. En su caso, se recaudará US$ 4,5 millones menos en 2027 al mantener los importes de 2026 en las facturas para los vehículos a combustión. La idea —contó— es que “a futuro empiece a haber un equilibrio” con los eléctricos, cuya venta ha crecido en el último tiempo.