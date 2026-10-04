El pronóstico para el lunes 5 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 5 de octubre de 2026 el clima en Uruguay tendrá una amplitud térmica nacional que irá de 7°C a 23°C, con condiciones variables según la región y presencia de nubosidad en buena parte del país.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo nuboso a cubierto y precipitaciones escasas y aisladas, acompañadas por vientos del este de 10 a 30 km/h; hacia la tarde y la noche continuará el cielo mayormente cubierto, con neblinas y viento del este de 10 a 30 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 23°C.

Para el noreste, la mañana se presentará con nubosidad abundante y cielo cubierto, además de neblinas, mientras que los vientos soplarán del este entre 10 y 30 km/h; en la tarde y la noche persistirá el panorama nuboso a cubierto, con viento del este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 21°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo algo nuboso a nuboso y períodos de mayor cobertura, con viento del noreste de 10 a 30 km/h; para la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, con viento del norte al este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 22°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, neblinas y viento del noreste de 10 a 30 km/h; durante la tarde y la noche continuará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y precipitaciones escasas y aisladas, además de viento del este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 21°C.

Día soleado con nubes en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

Este y área metropolitana

En el este, el inicio del día combinará cielo algo nuboso a nuboso, intervalos de claridad, neblinas y bancos de niebla, con viento del norte de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h; más tarde seguirá el cielo algo nuboso a nuboso, con neblinas, viento del noreste y este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 19°C.

En Punta del Este, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con vientos variables de 0 a 10 km/h que rotarán al norte entre 10 y 30 km/h; hacia la tarde y la noche se mantendrá un escenario similar, con cielo algo nuboso a nuboso, viento del noreste y este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 17°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana presentará cielo algo nuboso a nuboso y viento del norte de 10 a 30 km/h; en la tarde y la noche continuará la nubosidad variable, con viento del este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 20°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.