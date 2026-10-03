El pronóstico para el domingo 4 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
De acuerdo al Instituto Uruguayo de Meteorología habrá una mejora gradual, con nubosidad variable según la zona y temperaturas que irán desde una mínima de 7°C hasta una máxima de 23°C.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 4 de octubre de 2026 el clima en Uruguay presentará una mejora gradual, con nubosidad variable según la zona y temperaturas que irán desde una mínima de 7°C hasta una máxima de 23°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto y presencia de neblinas, mientras que el viento soplará del sector S entre 10 y 30 km/h. Para la tarde/noche, el cielo continuará algo nuboso a nuboso, con viento del SE al E de 10 a 30 km/h y rachas de 40 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 23°C.
Para el noreste, se prevé una mañana con disminución de la nubosidad, mejorando, aunque con neblinas y precipitaciones aisladas; el viento será del sector S de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. En la tarde/noche, el cielo estará algo nuboso a nuboso, con neblinas, viento del S y SE al E de 10 a 30 km/h y rachas de 40 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 22°C.
En el suroeste, la mañana estará marcada por una disminución de la nubosidad, con nieblas y neblinas, acompañada por viento del sector S de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Hacia la tarde/noche, el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con viento del sector S al sector E de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 22°C.
En el centro-sur, el domingo comenzará con una disminución de la nubosidad, nieblas y neblinas, con viento del sector S de 10 a 30 km/h. Durante la tarde/noche, el cielo se mantendrá algo nuboso y nuboso, con neblinas y viento del sector S al sector E de 10 a 30 km/h, además de períodos de variables de 0 a 10 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 20°C.
Este y Montevideo
En el este, la mañana tendrá una disminución de la nubosidad y condiciones en mejora, aunque con neblinas y precipitaciones aisladas; el viento soplará del SW al S entre 10 y 30 km/h. Para la tarde/noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla, acompañado por viento del sector S al sector E de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 20°C.
En Punta del Este, el pronóstico marca una mañana con cielo algo nuboso y nuboso, neblinas y viento del SW de 10 a 30 km/h. En la tarde/noche se mantendrá el cielo algo nuboso y nuboso, nuevamente con neblinas, mientras que el viento irá del SW de 10 a 20 km/h a variables de 0 a 10 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 16°C.
En Montevideo y área metropolitana, la jornada comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, neblinas y viento del SW de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde/noche persistirán las condiciones de cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas y viento del sector S al sector E de 10 a 20 km/h, además de períodos de variables de 0 a 10 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 18°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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