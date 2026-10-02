Inumet y tres meteorólogos prevén un sábado inestable, pero el domingo cambiará el tiempo en Uruguay

Este sábado aparece en los pronósticos del tiempo como una jornada con lluvias y temperaturas relativamente bajas, pero el escenario promete cambiar para el domingo, día en que el cielo se despejará y además los termómetros marcarán más alto.

Pronóstico de Inumet para el fin de semana del Día del Patrimonio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) marca para Montevideo y el área metropolitana un viernes con 4°C de mínima y 17° de máxima, por momentos nublado. El sábado tendrá 9° de mínima y 15° de máxima, desmejorando con aumento de nubosidad y precipitaciones, aunque sin tormentas. Para el domingo el pronóstico señala cielo algo nuboso y nuboso, sin lluvias, con 12° y 18° como valores extremos.

Lunes, martes y miércoles, según Inumet, la capital tendrá mínimas de 9° o 10° y máximas de entre 19° y 21°, con nula probabilidad de precipitaciones.

Con respecto a la inestabilidad prevista para el sábado, Montevideo sería de las zonas menos afectadas. Inumet prevé que el norte tenga tormentas, situación que podría repetirse en otras áreas.

¿A qué hora llueve el sábado? Las previsiones de Serra, Bidegain y Ramis

Este fin de semana se celebrará el Día del Patrimonio. Tanto el sábado como el domingo habrá diversas actividades que motivarán a la población a salir a las calles, como ocurre cada año. Pero el pronóstico, como ya se vio, es bien distinto para un día y otro: el sábado se prevén algunas lluvias, aunque serán más fuertes en el norte que en el sur, mientras que el domingo estará libre de precipitaciones y la tendencia marca que será una jornada agradable.

El meteorólogo José Serra manifestó a El País que actualmente Uruguay se encuentra "afectado por una masa de aire muy fría de origen polar que da lugar a cierta inestabilidad y a bajas temperaturas", pero "es uno de los últimos pulsos de aire frío" del año. "El viernes pasará sin lluvias, cielos parcialmente soleados, máximas en 17° o 18°; en campaña podemos tener algunas heladas agrometeorológicas", detalló.

Gente abrigada en día frío en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El sábado "el avance de un frente frío de rápido desplazamiento" provocará que en la región norte ocurran "lluvias y tormentas" mientras que en el sur y el centro del país se espera "nubosidad variable" y por momentos cielo cubierto con "algunas lluvias más moderadas". Ese día la temperatura máxima rondará los 16° o 17° y "mejorará hacia el final de la jornada". En Montevideo no se esperan tormentas y las lluvias no serían continuas ni fuertes, sino de entre uno y cinco milímetros.

Serra indicó que el domingo ya no lloverá y habrá nubosidad variable, con máximas en torno a 15° o 16°. A partir de allí se esperan "cinco o seis días con gradual ascenso de temperaturas hasta 18° o 20° en el sur y 22° o 23° en el norte". Será una "ventana de tiempo estable, salvo en el extremo norte", donde seguirá lloviendo.

Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico de Meteoblue que indica que el sábado en Montevideo caerán entre dos y cinco milímetros de lluvia y la temperatura máxima será de 15°, algo que cambiará para el domingo, porque se espera sol y 20°.

Un pronóstico específico para el sábado indica que "las lluvias estarán centradas sobre el mediodía", aunque hay probabilidad de precipitaciones desde las 6:00 hasta las 18:00.

#Pronóstico multi-modelo para #Montevideo, de VIE02 a DOM04 octubre 2026, indica que las lluvias estarán centradas sobre mediodía SAB03 (06 a 18 hr local) con acumulados 2 a 5 mm. Las temperaturas máximas previstas: 16°, 15° y 20°C de VIE02 a DOM04oct. pic.twitter.com/BCMIS3PgLE — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 2, 2026

Similar es el pronóstico que brindó Guillermo Ramis en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690). Planteó que se esperan lluvias "después del mediodía y hasta la tarde", y para ser más específico marcó desde las 14:00 hasta las 18:00 o 19:00. Sin embargo, mencionó que no serán intensas.

La temperatura máxima prevista por Ramis para este viernes es de 15°, para el sábado de 14°, para el domingo de 19° y para lunes y martes pronostica 21°.