El pronóstico para el viernes 2 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes el pronóstico del clima en Uruguay estará marcado por una mañana fría en varias zonas y una tarde con aumento de nubosidad en parte del país, con un rango térmico nacional que irá de 3°C a 22°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo algo nuboso con períodos de claro y presencia de nieblas y neblinas, con vientos del sureste al noreste de 10 a 20 km/h. Para la tarde/noche, el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con viento del noreste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 6°C a 22°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo algo nuboso, períodos de claro, nieblas y neblinas, además de heladas agrometeorológicas, con vientos del sur al sector este de 10 a 20 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. En la tarde/noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con viento del noreste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 3°C a 19°C.

En el suroeste, la mañana se presentará algo nubosa, con períodos de claro y nieblas y neblinas, acompañada por vientos del sur al sector norte de 10 a 20 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Hacia la tarde/noche, el cielo estará nuboso, con viento del norte al noreste de 10 a 40 km/h. Las temperaturas irán de 4°C a 21°C.

En el centro-sur, el día comenzará con cielo algo nuboso, períodos de claro, neblinas y bancos de niebla, además de heladas agrometeorológicas, con vientos del sur al sector norte de 10 a 20 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. Durante la tarde/noche, predominará el cielo nuboso, con viento del norte al noreste de 10 a 40 km/h. Las temperaturas irán de 3°C a 19°C.

Nubes, cielo, clima. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con nieblas y neblinas, además de heladas agrometeorológicas, y vientos del suroeste de 10 a 30 km/h que rotarán a variables de 0 a 10 km/h. Para la tarde/noche, continuará el cielo algo nuboso y nuboso, con vientos variables de 0 a 10 km/h que pasarán al noreste de 10 a 40 km/h. Las temperaturas irán de 3°C a 18°C.

En Punta del Este, el pronóstico marca una mañana algo nubosa con períodos de claro y neblinas, con vientos del suroeste de 10 a 20 km/h que tenderán a variables de 0 a 10 km/h. En la tarde/noche, el cielo estará nuboso, con vientos variables de 0 a 10 km/h que rotarán al sector este de 10 a 40 km/h. Las temperaturas irán de 8°C a 13°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa con períodos de claro y neblinas, con viento del suroeste de 10 a 20 km/h que pasará a variables de 0 a 10 km/h. Hacia la tarde/noche, el cielo estará nuboso, con vientos variables de 0 a 10 km/h que rotarán al sector este de 10 a 40 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.