El pronóstico para salir a la calle el Día del Patrimonio: qué esperar del tiempo el sábado y el domingo

El próximo fin de semana se celebrará el Día del Patrimonio. Tanto el sábado como el domingo habrá diversas actividades que motivarán a la población a salir a las calles, como ocurre cada año. El pronóstico del tiempo para ambas jornadas es bien distinto: el sábado se prevén algunas lluvias, aunque serán más fuertes en el norte que en el sur, mientras que el domingo estará libre de precipitaciones y la tendencia marca que será una jornada agradable.

El meteorólogo José Serra manifestó a El País que actualmente Uruguay se encuentra "afectado por masa de aire muy fría de origen polar que da lugar a cierta inestabilidad y a bajas temperaturas", pero "es uno de los últimos pulsos de aire frío" del año.

"Este jueves va a continuar con cielos algo nubosos, ventoso en zonas costeras, temperaturas con máximas de 12° o 13° en Montevideo. El viernes pasará sin lluvias, cielos parcialmente soleados, máximas en 17° o 18°; en campaña podemos tener algunas heladas agrometeorológicas", detalló.

El sábado "el avance de un frente frío de rápido desplazamiento" provocará que en la región norte ocurran "lluvias y tormentas" mientras que en el sur y el centro del país se espera "nubosidad variable" y por momentos cielo cubierto con "algunas lluvias más moderadas". Ese día la temperatura máxima rondará los 16° o 17° y "mejorará hacia el final de la jornada". En Montevideo no se esperan tormentas y las lluvias no serían continuas ni fuertes, sino de entre uno y cinco milímetros.

Serra indicó que el domingo ya no lloverá y habrá nubosidad variable, con máximas en torno a 15° o 16°. A partir de allí se esperan "cinco o seis días con gradual ascenso de temperaturas hasta 18° o 20° en el sur y 22° o 23° en el norte". Será una "ventana de tiempo estable, salvo en el extremo norte", donde seguirá lloviendo.

Su colega Mario Bidegain explicó en su cuenta de X que, según el modelo GFS, Uruguay tendrá precipitaciones con montos que van desde los seis milímetros hasta los 30. Los mayores acumulados se esperan en la región noreste, precisamente en la frontera con Brasil.

#Lluvia acumulada (mm) para JUE01 a LUN05oct, según #GFS, prevé pasaje de dos perturbaciones (01 y 03oct) que dejarán en especial SAB03oct montos importantes en Misiones (NE #Argentina), Paraná y Santa Catarina (#Brasil) 90-200 mm. #PBSAS y #Uruguay 6-30 mm. pic.twitter.com/1WCwLSRRIE — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 1, 2026

El pronóstico de Inumet para Montevideo y el área metropolitana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 8° de mínima y 14° de Máxima en Montevideo y el área metropolitana, con cielo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones escasas. El panorama mejora un poco el viernes, cuando la mínima será de 7° y la máxima de 17°, con cielo algo nuboso y nuboso.

El sábado comenzará con una desmejora y aumento de la nubosidad hasta registrar algunas precipitaciones. La mínima será de 9° y la máxima de 15°. Para el domingo, en cambio, hay nula probabilidad de lluvias en Montevideo, y la temperatura oscilará entre 12° y 18°.

Hacia lunes, martes y miércoles no se esperan lluvias y la temperatura se mantendrá relativamente alta, con mínimas de 8°, 9° o 10° y máximas de 20° o 21°.