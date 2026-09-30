El pronóstico para el jueves 1 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este jueves 1 de octubre de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada fresca, con nubosidad variable y episodios de inestabilidad en varias zonas; el rango térmico nacional irá de 5°C de mínima a 20°C de máxima.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana de cielo algo nuboso a nuboso, con períodos más cubiertos, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; el viento soplará del sector sur a 10-30 km/h. Hacia la tarde/noche, la nubosidad tenderá a disminuir, aunque persistirá la probabilidad de lluvias, con viento del suroeste al sureste de 10-30 km/h y períodos variables de 0-10 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 20°C.

Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa a nubosa, con intervalos de cielo cubierto, neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas, acompañada por viento del sector sur de 10-30 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. En la tarde/noche habrá disminución de nubosidad, neblinas y probables precipitaciones, con viento del suroeste y sur de 10-30 km/h y períodos variables de 0-10 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 18°C.

En el suroeste, la mañana estará nubosa a cubierta, con neblinas y precipitaciones escasas, mientras el viento soplará del sector sur a 10-30 km/h. Para la tarde/noche, el cielo presentará una disminución de nubosidad, con neblinas y probables precipitaciones escasas, y el viento rotará del suroeste de 10-30 km/h a variables de 0-10 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 18°C.

En el centro-sur, el jueves comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y precipitaciones escasas; el viento irá del sur al suroeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Durante la tarde/noche habrá disminución de nubosidad y probables precipitaciones escasas, con viento del suroeste y sur de 10-30 km/h, rachas de hasta 40 km/h y posterior amainamiento, con mínima de 6°C y máxima de 17°C.

Nubes, nubosidad. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas; el viento será del suroeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche la nubosidad irá en descenso, aunque continuarán las neblinas y las precipitaciones escasas, con viento del suroeste de 20-40 km/h, rachas de hasta 50 km/h y tendencia a amainar, con mínima de 5°C y máxima de 16°C.

Para Punta del Este, el pronóstico señala una mañana nubosa y cubierta, con probables precipitaciones escasas y viento del suroeste de 20-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde/noche se dará una disminución de nubosidad, con precipitaciones escasas y viento del suroeste de 20-40 km/h, acompañado por rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 12°C.

En Montevideo y área metropolitana, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y precipitaciones escasas, junto con viento del sur al suroeste de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde/noche se prevé una disminución de nubosidad, con viento del suroeste al sureste de 10-30 km/h, rachas de hasta 40 km/h y posterior amainamiento, con mínima de 7°C y máxima de 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.