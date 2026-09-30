Un frente frío traerá más lluvias a Uruguay, pero luego volverá a subir la temperatura hasta 21°

Uruguay atraviesa una semana de inestabilidad con lluvias, chaparrones y cielos nublados, además de un marcado descenso de temperatura que tiende a revertirse el próximo fin de semana. Además los meteorólogos prevén que el sábado pase un frente frío que provocará nuevas precipitaciones.

Qué prevé Inumet para Montevideo y el resto del país en los próximos días

Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), entre las zonas afectadas por las inclemencias del próximo sábado está Montevideo. Para la capital y el área metropolitana el pronóstico del tiempo señala que este miércoles la temperatura mínima será de 11° y la máxima de 15°. No se descartan precipitaciones escasas pero la jornada tiende a mejorar con el correr de las horas. Para el jueves tampoco se descartan precipitaciones escasas y la nubosidad irá disminuyendo hacia la tarde; la mínima será de 7° y la máxima de 15°.

Para el viernes Inumet marca 7° y 16° en Montevideo, con cielo algo nuboso y nuboso. El sábado la mínima será de 9° y la máxima de 18°, con alta probabilidad de lluvias. El domingo hay nulas chances de lluvias y la temperatura seguirá su ascenso: 12° y 18°.

Finalmente para lunes y martes, sin precipitaciones, la temperatura ascenderá tanto en el valor mínimo como máximo: 10° y 20° para el lunes y 12° y 21° para el martes.

Absolutamente todas las regiones del país esperan lluvias el sábado, según Inumet, aunque como ha sido una constante en los últimos meses el norte tendrá mayores acumulados y allí se prevén tormentas.

Un hombre cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

El pronóstico de Bidegain y Ramis y el impacto del frente frío el sábado

El meteorólogo Guillermo Ramis también planteó este miércoles que para el jueves se esperan "algunos chaparrones, poca cosa pero para complicar", mientras que el sábado "pasa un frente frío con lluvia y alguna célula de tormenta" que afectará a todo el país. Según dijo en Informativo Sarandí (AM 690), el domingo ya no lloverá en Montevideo ni en ninguna zona del sur, aunque tal vez sí en el noreste de Uruguay.

También Ramis prevé un ascenso de temperatura. Las máximas serán de 14° tanto este miércoles como el jueves, de 16° el viernes y de 15° el sábado. El domingo cambia la tendencia: ese día llegará a 19°, el lunes a 21° y el martes a 20°.

Por su parte el meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X una imagen del pronóstico del modelo GFS que indica que en Uruguay se esperan acumulados de precipitaciones de entre 10 y 70 milímetros en los próximos días. Algunas zonas del norte, el centro y el este serán las que reciban más lluvia, no así las del sur, suroeste y el litoral oeste.