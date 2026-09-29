Lluvias, fuertes vientos y descenso de temperatura: Inumet y meteorológicos anuncian constante inestabilidad

El pronóstico del tiempo en Uruguay marca un martes inestable con lluvias, tormentas y fuertes vientos aunque no en todas las zonas del país se esperan los mismos fenómenos. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido alertas y previamente, en un aviso especial a la población, marcaba rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Las alertas emitidas temprano —que podrían extenderse a lo largo de la jornada— eran por lluvias abundantes y tormentas fuertes. Inumet ya había advertido en un aviso especial a la población que para este martes "se espera un aumento en el gradiente de presión que generará vientos fuertes y persistentes del suroeste con valores entre 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h", y "este sistema afectará principalmente las zonas costeras del sur (lo que incluye a Montevideo) y el este".

Día de lluvia y viento en la rambla de Montevideo. Foto: Leonardo Maine/El País.

El pronóstico del tiempo para Montevideo y el área metropolitana hasta el jueves

En lo que respecta a Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronostica para este martes 14°C de mínima y 19° de máxima, con precipitaciones y probables tormentas desde temprano y tiempo ventoso hacia la tarde. Las rachas serán de entre 50 y 60 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores.

Para el miércoles en la capital y alrededores ya no se esperan lluvias pero sí un considerable descenso de temperatura y todavía algunas ráfagas de viento fuerte en la mañana, aunque irá amainando. La mínima será de 11° y la máxima de 16°, y estará de nuboso a cubierto.

Para el jueves se espera que siga bajando la temperatura mínima, que llegará a 8°, mientras la máxima se mantendrá en 16°. Estará nuboso y cubierto con probables precipitaciones aunque serían escasas, y hacia la tarde empezará a disminuir la nubosidad.

El pronóstico del tiempo es bastante similar en el resto del país de aquí hasta el jueves, en el sentido de que bajará la temperatura pero, como contrapartida, ya no se esperan fuertes inclemencias a partir del miércoles.

Qué dicen los meteorólogos Guillermo Ramis y Mario Bidegain sobre el fin de semana

El meteorólogo Guilermo Ramis expresó que para este martes en Montevideo se esperan en la tarde de este martes vientos de 45 kilómetros por hora con "alguna racha de 50".

Según explicó en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), luego "baja la temperatura hacia mediados de semana" y tanto miércoles y jueves transcurrirán con una máxima de 14° o 15°, y "después repunta nuevamente hasta 20° el viernes y se mantiene en el orden de los 20°". No obstante, "el sábado está complicado con lluvia" porque "pasa un frente frío", y el domingo estará libre de precipitaciones.

Su colega Mario Bidegain mostró en su cuenta de X un pronóstico de Meteoblue para Montevideo que indica que será una semana "muy inestable". Para este martes en específico se esperan lluvias y vientos con ráfagas de 60 y hasta 80 kilómetros por hora y luego un descenso de la temperatura que será notorio a partir del miércoles. Según este pronóstico, hay probabilidad de lluvias nuevamente desde la noche del viernes hasta las primeras horas del domingo, aunque no serían intensas.