El pronóstico para el martes 29 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 29 de setiembre de 2026 estará marcado por inestabilidad en buena parte de Uruguay, con un rango térmico nacional que irá de 13°C a 24°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo cubierto, neblinas, precipitaciones y tormentas; los vientos soplarán del sector E a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y posibilidad de rachas fuertes asociadas a tormentas, rotando al sector W a 10-30 km/h.

Hacia la tarde/noche, el cielo pasará de cubierto a nuboso y tenderá a mejorar, aunque persistirán precipitaciones y tormentas aisladas, con viento del sector W al sector S a 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 14°C y la máxima de 24°C.

Para el noreste, se prevé una mañana cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas; el viento será del sector N a 10-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h. En la tarde/noche, el cielo irá de cubierto a nuboso con mejora gradual, aunque continuarán las precipitaciones y tormentas, mientras el viento rotará del NW al SW a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 16°C y la máxima de 24°C.

En el suroeste, la mañana se presentará cubierta, con precipitaciones y tormentas, acompañada por vientos del NE y E que rotarán al sector W a 10-30 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h. Durante la tarde/noche, el cielo evolucionará de cubierto a nuboso y mejorará, con condiciones ventosas, precipitaciones y tormentas aisladas; el viento será del SW y S a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h en zonas costeras. La mínima será de 14°C y la máxima de 22°C.

En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana cubierta, con neblinas, precipitaciones y tormentas, junto con vientos del NE y E que girarán al sector W a 10-30 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h. Para la tarde/noche, el cielo pasará de cubierto a nuboso con mejoras y ambiente ventoso, con precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos serán del W al SW a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores en zonas costeras. La mínima será de 13°C y la máxima de 21°C.

Día nublado en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Este y área metropolitana

En el este, la mañana estará cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas; el viento soplará del NE al N a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde/noche, el cielo irá de cubierto a nuboso, con mejora y condiciones ventosas, aunque seguirán las precipitaciones y tormentas aisladas; el viento rotará del NW al SW a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores en áreas costeras. La mínima será de 13°C y la máxima de 22°C.

En Punta del Este, la jornada comenzará con cielo cubierto, precipitaciones y tormentas, con vientos del NE y E que rotarán al NW a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche, el cielo pasará de cubierto a nuboso y se mantendrá ventoso, con precipitaciones y tormentas aisladas; el viento será del sector N al SW a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores. La mínima será de 13°C y la máxima de 14°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana tendrá cielo cubierto, precipitaciones y tormentas, con vientos del NE y E que rotarán al NW a 10-30 km/h. Para la tarde/noche, el cielo irá de cubierto a nuboso y el tiempo estará ventoso, con precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos soplarán del NW al SW a 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores. La mínima será de 14°C y la máxima de 19°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.