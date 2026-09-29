El pronóstico para el miércoles 30 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el pronóstico del clima en Uruguay para el miércoles 30 de setiembre de 2026 tendrá una jornada fresca a templada, con nubosidad variable según la zona y un rango térmico nacional que irá de 7°C a 20°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo cubierto y presencia de neblinas, acompañada por vientos del sector S de 10 a 30 km/h; hacia la tarde/noche continuará algo nuboso y nuboso, con viento del SE de 10 a 30 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 20°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto y neblinas, mientras los vientos soplarán del SW y S de 10 a 30 km/h; en la tarde/noche habrá cielo algo nuboso y nuboso, con viento del sector S de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 19°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, neblinas y viento del sector S de 20 a 30 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h y tendencia a amainar; durante la tarde/noche aumentará la nubosidad hasta quedar nuboso a cubierto, también con neblinas, viento del sector S de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 19°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y

condiciones ventosas en zonas costeras, junto a vientos del SW de 20 a 40 km/h y ráfagas de hasta 50 a 60 km/h sobre la costa, amainando; para la tarde/noche se prevé cielo nuboso a cubierto, con viento del sector S de 10 a 30 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 17°C.

Nubes, clima, nublado. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y área metropolitana

En el este, el panorama de la mañana será nuboso y cubierto, ventoso en zonas costeras y con probables precipitaciones escasas y aisladas, mientras el viento soplará del SW de 20 a 40 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores en la costa, amainando; en la tarde/noche habrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, viento del SW de 10 a 30 km/h, ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras y períodos de variables de 0 a 10 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 18°C.

Para Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con ambiente ventoso y probables precipitaciones escasas y aisladas, además de viento del SW de 20 a 40 km/h, ráfagas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores, con disminución posterior; en la tarde/noche el cielo seguirá nuboso a cubierto y el viento será del SW de 10 a 30 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 13°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto, viento del SW de 20 a 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h, amainando; hacia la tarde/noche el cielo pasará a nuboso a cubierto, con viento del SW de 10 a 30 km/h que rotará a variables de 0 a 20 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.