Frente frío en Uruguay: se esperan tormentas, rachas fuertes de viento y una caída de la temperatura

Uruguay volverá a tener lluvias y tormentas este miércoles 7 de octubre, según indican los pronósticos del tiempo tanto del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como de especialistas independientes. Las precipitaciones abarcarán con distinta intensidad a todo el país.

El pronóstico de Inumet para Montevideo y la zona metropolitana

Inumet pronostica para Montevideo y el área metropolitana que este martes haya 11° de mínima y 22° de máxima, con baja probabilidad de precipitaciones. El miércoles de mañana irá "desmejorando con aumento de nubosidad" y precipitaciones escasas, y hacia la tarde se prevén lluvias y también tormentas aisladas; además se pondrá ventoso, con rachas de 60 kilómetros por hora en zonas costeras. La mínima será de 13° y la máxima de 19°.

El jueves, según Inumet, Montevideo amanecerá cubierto, con precipitaciones y tormentas. Habrá mejoras temporarias pero también hay probabilidad de precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura irá de 14° a 16°, con poca amplitud térmica y un descenso de seis grados en el valor máximo con respecto a este martes.

Entre viernes y domingo, según Inumet, la temperatura mínima oscilará entre 11° y 14° y la máxima entre 16° y 18°. Excepto el sábado, que hay alta probabilidad de lluvias, los otros tres días aparecen en el pronóstico con baja probabilidad de precipitaciones.

Inumet señala que en todo el país hay alta probabilidad de lluvias y tormentas este miércoles y también el jueves, fundamentalmente de mañana. El sábado aparece de nuevo con probables lluvias, pero fundamentalmente en el norte también hay posibilidades de que llueva el viernes.

Una mujer cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

Precipitaciones y caída de temperaturas: qué anticipan los meteorólogos privados

El meteorólogo Mario Bidegain contó en su cuenta de X que, según Meteoblue, se esperan temperaturas máximas de 23° este martes, 22° el miércoles, 20° el jueves y 16° el viernes, mostrando un descenso casi constante. Se esperan lluvias en Montevideo de entre 10 y 20 milímetros el miércoles con tormentas, y menos de cinco milímetros el jueves. Para el fin de semana, este pronóstico también marca lloviznas el viernes, con menos de dos milímetros, y nuevamente lluvias el sábado de entre cinco y diez milímetros.

En definitiva, desde el miércoles hasta el sábado se aguardan pocas horas de sol e intervalos de lluvias y lloviznas, con tormentas únicamente el miércoles.

#Pronóstico para #Montevideo (URU) según @meteoblue, de MAR06 a LUN12 octubre. Se esperan temp. máximas 23°, 22° y 20°C de MAR06 a JUE08. Lluvias a partir de noche MIE07 y durante JUE08 (15-25 mm). Bajan las tmáx 16°, 17° y 16°C de VIE09 a DOM11. Lluvias para SAB10oct. pic.twitter.com/LYhsPxamHV — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 6, 2026

Por su parte el meteorólogo José Serra confirmó a El País que en Montevideo y el área metropolitana se esperan precipitaciones y tormentas el miércoles por el pasaje de un frente frío, y otro episodio de inestabilidad entre sábado y domingo.

Para el fin de semana, Serra entiende que el sábado habrá mayor inestabilidad que el domingo, incluso con probabilidad de alguna tormenta, no obstante se esperan mejoras temporarias durante los dos días.