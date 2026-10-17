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El País Qué pasa

Guerra por el Plan Vale: 106 empresas demandan al Estado y la Cámara de Industrias; Ambiente negocia alternativas

El millonario plan de recuperación de envases sigue teñido de incertidumbre, con empresas que se negaron a firmar nuevas condiciones "abusivas" y presentaron demanda de nulidad; tras persistencia de desacuerdos, el ministro Ortuño convocó a nueva instancia de diálogo y es "optimista" en alcanzar "consenso". ¿Es preferible un impuesto?

Martin Tocar
Martín Tocar
17/10/2026, 04:00
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Envases de plástico son separados en una planta de reciclaje.
Leonardo Maine/Archivo El Pais

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