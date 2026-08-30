QUÉ PASA
De "bombas" a "trucho", 18 meses en 18 palabras: el diccionario del primer año y medio del gobierno de Orsi
El gobierno cumple 18 meses en los que ha debido navegar una compleja situación política. De “descuentos” a “garantía”, de “diálogo” a “genocidio”, aquí un diccionario que incluye algunas palabras que guiaron la discusión en estos tiempos.
Contenido Exclusivo
La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme
Conocé nuestros planes
Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.
Ingresar
Si ya sos suscriptor podés
Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.
¿Encontraste un error?
Reportar