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QUÉ PASA

De "bombas" a "trucho", 18 meses en 18 palabras: el diccionario del primer año y medio del gobierno de Orsi

El gobierno cumple 18 meses en los que ha debido navegar una compleja situación política. De “descuentos” a “garantía”, de “diálogo” a “genocidio”, aquí un diccionario que incluye algunas palabras que guiaron la discusión en estos tiempos.

Martin Tocar
Martín Tocar
30/08/2026, 04:00
Martin Tocar
Martín Tocar
30/08/2026, 04:00
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