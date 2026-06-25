El preocupante historial de Uruguay ante España que el equipo de Bielsa está obligado a romper este viernes

Los grandes duelos que ofrece una Copa del Mundo suelen estar marcados por el presente de los protagonistas, pero a la hora de repasar la historia de la selección de Uruguay y la selección de España, hay conquistas que no deben pasar desapercibidas y que transformaron a estos dos países en potencias del fútbol, aunque, claro está, en diferentes momentos.

Y de cara a un partido de vital importancia para el equipo de Marcelo Bielsa que se jugará todas sus chances este viernes desde la hora 21:00 frente a la furia Roja en Guadalajara, es interesante ver cómo está el historial de los nuestros frente a los europeos.

Enzo Francescoli ante España por el Mundial de Italia 1990. Foto: Archivo El País.

Tampoco hay que dejar de lado el momento de uno y otro y es preciso remarcar que mientras Uruguay llega a este decisivo encuentro luego de empatar 1-1 con Arabia Saudita y 2-2 con Cabo Verde —ambos en el Hard Rock Stadium de Miami—, la selección española igualó en su estreno ante los africanos dejando muchas dudas pero luego se rehizo y goleó sin inconvenientes a Arabia Saudita por 4 a 0.

En tal sentido y luego del inesperado empate del domingo entre la Celeste y Cabo Verde, en filas uruguayas preocupa el nivel mostrado por el equipo, sobre todo teniendo en cuenta la calidad del próximo rival al que los de Bielsa deberán vencer para asegurar un cupo en dieciseisavos de final ya que un empate o una derrota los puede dejar con las manos vacías y de regreso a Montevideo tras el cierre de la fase de grupos.

Pero si de épicas se trata, la selección uruguaya ha protagonizado varias en la historia y la de este viernes puede llegar a ser otra.

De todas maneras y ante un exigente rival que hoy es una verdadera potencia del fútbol por su presente internacional, el historial puede llegar a pesar y la Furia Roja es hasta ahora una piedra en el zapato para Uruguay, que a nivel oficial nunca pudo vencer a España.

En tres enfrentamientos que se han dado a lo largo de la historia por competencias de FIFA, la Celeste no logró ganarle a los españoles.

El primer encuentro fue nada menos que en el Mundial de Brasil 1950 que trae recuerdos imborrables para el fútbol uruguayo.

San Pablo fue la ciudad del primer partido entre Uruguay y España y por una Copa del Mundo. El encuentro se saldó con un empate 2-2 con goles de Ghiggia y Obdulio Varela para la selección que luego iba a redondear la gesta más grande de la historia: el Maracanazo ante Brasil para ser campeona del mundo por segunda vez tras la conquista de 1930.

Tras ese partido hubo que esperar 40 años para ver un enfrentamiento entre uruguayos y españoles. El Mundial de Italia 1990 los volvió a poner frente a frente y otra vez fue empate, pero sin goles, aunque la Celeste pudo haberlo ganado pero un Ruben Sosa falló un penal y todo quedó en tablas en Udine, sede del cotejo.

La selección uruguaya que enfrentó a España en la Copa del Mundo en 1990. Foto: Archivo El País.

La tercera vez que España y Uruguay se enfrentaron a nivel oficial no fue por un Mundial pero sí por la Copa Confederaciones, antesala a la gran cita del fútbol.

En Brasil 2013, los españoles vencieron a los uruguayos por 2 a 1 en el Arena Pernambuco de Recife. Pedro a los 20’ y Roberto Soldado a los 32’ pusieron en ventaja a la Furia Roja, mientras que Luis Suárez a los 88’ y con un golazo de tiro libre, descontó.

Diego "Ruso" Pérez marca a Álvaro Arbeloa en el duelo entre Uruguay y España por la Copa Confederaciones 2013. Foto: Archivo El País.

Y si hablamos de amistosos, hubo un 1-1 en La Coruña en 1966, 0-2 en Madrid en 1972, un 0-0 en Montevideo en 1978 (antes del Mundial), un 1-2 en Oviedo en 1991, un 2-2 en La Coruña 1995, un 0-2 en Gijón 2005 y 1-3 en Qatar 2013. En resumen, Uruguay nunca le pudo ganar a España. ¿Será mañana la primera vez?