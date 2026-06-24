Mundial 2026: equipo ideal de la segunda fecha y líderes en goles, atajadas, recuperación, asistencias y pases

Antes de comenzar a definir quiénes clasificarán al cuadro de los 32 mejores del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, es momento de repasar qué jugadores lideran los rankings al cabo de la segunda fecha de la fase de grupos. Mientras Lionel Messi de Argentina y Kylian Mbappé de Francia, lideran la tabla de goleadores y persiguen el récord de ser el máximo goleador de la Copa del Mundo, hay mucho más por ver. También hay un récord del arquero que lidera en atajadas en estos primeros dos partidos: Eloy Room, de Curazao, que con 15 atajadas en un partido alcanzó la marca de Tim Howard, de Estados Unidos, en Brasil 2014.

En materia de jugadores, al cabo de las primeras dos fechas, Uruguay no tiene futbolistas entre los primeros puestos, pero sí destaca en el podio como equipo de dos rankings. La Celeste es el segundo equipo con más córners a favor del torneo (12), mientras que Canadá lidera con 14 y Turquía está tercera con 10. La selección uruguaya además, lidera en el ranking de cambios de frente precisos. Lleva 10 en dos partidos y la siguen Canadá con 9 y Ecuador con 7.

En cuanto a los números de los jugadores, hay uno en particular al que Marcelo Bielsa deberá prestar particular atención y tiene que ver con España. Hay dos jugadores de la Roja en el podio de precisión de pases. La cantidad y la precisión llaman la atención. Rodri, volante español, lidera ese ranking con 229 pases y una precisión de 93%.

Rodri, jugador de la selección de España, durante el partido ante Arabia Saudita en el Mundial 2026. Foto: AFP

A Uruguay le plantearán un partido de presión alta y posesión y esas estadísticas tienen que ver con la idea de Luis de la Fuente, el entrenador español. La selección de España, además, tiene a un jugador en el equipo ideal de la segunda fecha. Se trata de Mikel Oyarzábal, delantero, que dio una asistencia y convirtió dos goles en 24 minutos del partido frente a Arabia Saudita.

El once ideal de la segunda fecha de la Copa del Mundo:

El equipo ideal de la segunda fecha para Sofascore forma con un 4-1-3-2 y lo integran: Eloy Room (Curazao); Denzel Dumfries (Países Bajos), Shoja Khalilzadeh (Irán), Marc Guéhi (Inglaterra), Nuno Mendes (Portugal); Stephen Eustaquio (Canadá); Lionel Messi (Argentina), Bruno Fernández (Portugal), Cody Gakpo (Países Bajos); Ayase Ueda (Japón), Mikel Oyarzábal (España).

Jugadores destacados en lo que va del Mundial 2026:

Mejor puntaje de Sofascore:

Lionel Messi, Argentina (9.60)

Kylian Mbappé, Francia (8.65)

Cody Gakpo, Países Bajos (8.50)

Goleadores:

Lionel Messi, Argentina (5)

Kylian Mbappé, Francia (4)

Erling Haaland, Noruega (4)

Deniz Undav, Alemania (3)

Jonathan David, Canadá (3)

Asistencias:

Michael Olise, Francia (3)

Alexander Isak, Suecia (3)

Deniz Undav, Alemania 2)

Goles + asistencias (G+A):

Lionel Messi, Argentina (5)

Deniz Undav, Alemania (5)

Kylian Mbappe, Francia (4)

Erling Haaland, Noruega (4)

Alexander Isak, Suecia (4)

Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, durante el debut en el Mundial 2026. Foto: AFP

Distancia recorrida en 90 minutos:

Abdullah Al-Hamdan, Arabia Saudita (13.5 km)

Jacob Shaffelburg, Canadá (13.1 km)

Bernardo Silva, Portugal (13 km)

Número de Sprints:

Raphinha, Brasil (28.4)

Son Heung-min (26.4)

Nelson Semedo (25.7)

Más veloces:

Abbosbek Fayzullaev, Uzbekistán (36.0 km/h)

Josip Stanisic, Croacia (35.9 km/h)

Wilfried Singo, Costa de Marfíl (35.8 km/h)

Más precisión de pases:

Rodri, España (229 - 93%)

Vitinha, Portugal (216 – 96%)

Pau Cubarsí, España (205 – 99%)

Juan Cáceres, de Paraguay, en el partido ante Turquía por el Mundial 2026. Foto: EFE

Más quites:

Juan Cáceres, Paraguay (14)

Mohamad Lasheen, Egipto (13)

Marvin Senaya, Ghana (12)

Más despejes:

Tarik Muharemovic, Bosnia (32)

Pico, Cabo Verde (24)

Diney Borges, Cabo Verde (23)

Más atajadas:

Eloy Room, Curazao (19)

Mohammed Al-Owais, Arabia Saudita (14)

Alireza Beiranvand, Irán (13)