El análisis a España en el Mundial: la principal amenaza, un invicto histórico y el desafío para Uruguay

El desafío es grande, pero diferente a la vez. Uruguay tendrá que ganar frente a España para asegurar su pasaje a los dieciseisavos de final o sumar para ser uno de los terceros que avancen. Un reto mayúsculo ante un equipo que lleva más de tres años invicto, pero a la vez con un modelo distinto al de los rivales que ya tuvo la Celeste en este Mundial 2026. La Furia Roja va a proponer y presionar alto y puede que a la selección uruguaya le siente mejor ser un equipo de respuesta. “Nunca favoritos, siempre desde atrás”, dice la canción y otra vez Uruguay está en ese escenario.

Frente a Arabia Saudita y Cabo Verde los de Marcelo Bielsa tuvieron que proponer y no salió bien. Además, los tres goles que recibieron fueron por errores no forzados. Está de más decir que ya no hay margen para errores y que es tiempo de ver qué tiene España y minimizar daños.

Lo primero es un invicto de 33 partidos y una base que se repite. La racha se sostiene con una estadística notable: junto a México son las únicas selecciones que no han recibido goles al momento, pero al equipo español solo le han pateado al arco una vez por partido en lo que va del Mundial. La receta está en la presión.

No hay mejor defensa que un buen ataque. En las Eliminatorias de UEFA, a España le patearon 23 veces en seis partidos y eso es porque el 50% de la presión, según datos de Opta, la hacen en el último tercio de cancha. Y es efectiva, la pelota se mantiene en campo rival.

En ataque, la clave está en la sorpresa. Uruguay no logró romper con facilidad los bloques defensivos de Cabo Verde y Arabia, pero la Roja hizo figura a Vozinha en el debut y le hizo tres goles a Arabia en 24 minutos. Laterales que llegan, extremos que hacen diagonales y un ‘9’ que sale del área y deja espacios. La movilidad es su sello y los hace romper líneas.

El entrenador Luis de la Fuente dando instrucciones a los jugadores de España durante el partido ante Arabia Saudita en el Mundial. Foto: AFP

Invicta: España lleva 33 partidos sin perder y la última derrota fue en 2023

Uruguay necesita una victoria para asegurar su clasificación y con un empate podría aspirar a clasificar como tercero. Enfrente tendrá a un equipo que no pierde desde hace más de tres años (26 victorias y siete empates). Desde que perdió ante Escocia en marzo de 2023, comenzó la mejor racha de su historia.

No hay mejor defensa, que un buen ataque: 4-3-3 y presión alta

Rodri es el balance en mitad de cancha y Pedri une a la defensa con un ataque que tiene mucha rotación, pero la clave está en la presión alta. En las eliminatorias UEFA, según Opta, hizo 102,6 acciones de presión por partido (promedio) y el 50% fueron cerca del área rival. Es el equipo al que menos le patearon al arco (23 veces en 6PJ). “Es un futbolista excepcional. El mejor jugador del mundo en su posición. Rodrigo siempre es importante esté como esté, siempre hace las cosas bien", valoró el entrenador de España.

Luis de la Fuente: el 'maestro' de ellos, lleva 13 años en la RFEF

En 2013 no tenía equipo y un aviso en el diario lo acercó a la Real Federación Española. Lo pusieron a prueba y su contrato podía terminar en cualquier momento. Campeón de Europa en Sub 19 en 2015, Sub 21 en 2019 y medalla de plata en Tokio 2020. Llegó a la mayor tras el último Mundial y ganó la Nations League 2022-23 y la Eurocopa 2024. 43 partidos al frente del equipo: siete empates y tres derrotas. Unai Simón, Fabián Ruiz, Dani Olmo,Mikel Merino y Mikel Oyarzabal salieron campeones Sub 21 de Europa en 2019 y hoy están en la Copa del Mundo.

Mikel Oyarzábal: trabaja para el equipo, no está infravalorado

Pasó más de 30 minutos sin tocar la pelota con Cabo Verde y alcanzó un récord negativo. Ante Arabia, una asistencia y dos goles en 24 minutos. “¿Infravalorado? Estoy aburrido de esta pregunta”, dijo en conferencia de prensa el de la Real Sociedad. Zurdo, sale de la posición de '9' hacia la banda izquierda y hace que sus compañeros sorprendan por el centro. "Me vale lo que me digan mis compañeros, el cuerpo técnico... Sabemos cómo funciona el mundo del fútbol. Es normal que se hable, pero no le doy vueltas", agregó Oyarzábal.

Nico Williams y Lamine Yamal: van de menos a más

Williams (23) juega en el Athletic y Yamal (18) en el Barcelona. Son los extremos titulares para De la Fuente, pero llegaron al Mundial lesionados y su vuelta a la titularidad es progresiva. Nico jugó tres minutos en el debut y 29 el partido pasado. Lamine 19’ con Cabo Verde y fue titular, anotó un gol y fue clave en solo 45’ frente a Arabia. “Lamine Yamal está para jugar más tiempo, ha terminado muy contento”, adelantó el entrenador Luis De la Fuente en la última conferencia de prensa.