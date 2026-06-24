Cristiano, Mbappé y Haaland pudieron, pero Kane quedó en la puerta: el récord que los une en el Mundial 2026

El de Canadá, México y Estados Unidos 2026 parece ser el Mundial de los récords. Este lunes, se superó el de más asistencia en un día gracias a los 288.007 espectadores que concurrieron a los estadios, que registran un 95% de capacidad colmada en promedio. Pero las marcas que atrapan a los hinchas son las de los goles. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Erling Haaland pudieron entrar en la historia grande de las selecciones de Portugal, Francia y Noruega, mientras que Harry Kane quedó en la puerta de alcanzar la marca en Inglaterra.

Al tiempo que Lionel Messi superó a Miroslav Klose como el máximo goleador de la Copa del Mundo gracias a sus cinco goles en dos partidos, llegando a 18 tantos, Kylian Mbappé lo sigue de cerca con 16, al igual que el alemán, pero además el francés es uno de los jugadores que en este Mundial aprovechó para hacer historia en la selección de su país.

En el Mundial de 1958, la Brasil de Pelé superó a Suecia, anfitriona, en la final, pero quien realmente se lució fue Just Fontaine, que convirtió 13 goles en ese torneo y hasta esta Copa del Mundo era el máximo artillero de Francia. Mbappé, que hizo cuatro en Rusia 2018 y ocho en Qatar 2022, lo superó alcanzando 16 con los cuatro que lleva en este Mundial. ¿Podrán Messi o Mbappé alcanzar los 13 que hizo Fontaine en un solo Mundial? Parece difícil.

Kylian Mbappé festeja uno de sus goles para Francia ante Irak por el Mundial 2026. Foto: AFP

Si hay récords, es probable que esté Cristiano Ronaldo, que se convirtió en el máximo goleador de Portugal en un caso parecido. Eusebio había hecho 9 goles en el Mundial de Inglaterra 1966 y CR7 alcanzó los 10 haciendo goles en las últimas seis Copas del Mundo. De hecho, es el único jugador que anotó en seis mundiales consecutivos.

A Erling Haaland, en su primera Copa del Mundo, le bastó con dos dobletes en sus dos primeros partidos de un Mundial para pasar a ser el que más goles anotó para Noruega en mundiales y atención, porque Harry Kane está a punto de hacer historia en Inglaterra. Está igualado con Gary Lineker, con 10 tantos cada uno.