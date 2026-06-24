El increíble gol que falló Harry Kane en el cierre del partido ante Ghana, que sigue invicta en el Mundial 2026

El partido entre la selección de Inglaterra y Ghana finalizó igualado 0-0 en el marco de la segunda fecha del grupo L. Sin embargo, en el tramo final Harry Kane tuvo una ocasión de peligro que no pudo concretar al borde del área chica.

Cuando corrían 86 minutos los dirigidos por Thomas Tuchel elaboraron una jugada de laboratorio a pura asociación colectiva: Morgan Rogers la abrió a la derecha, Reece James la envió al área y Nico O'Reilly reventó el ángulo con su cabezazo.

En el rebote, Kane recibió la pelota con el arco a su merced, pero definió por encima del horizontal. De inmediato se agarró la cabeza en señal de incredulidad por una situación que habitualmente define con precisión.

¡SE SALVÓ GHANA! O'Reilly cabeceó y reventó el travesaño. El rebote le quedó a Kane y el 9 de Inglaterra ¡LA TIRÓ POR ARRIBA!



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Finalmente, el equipo de Carlos Queiroz pudo sostener un empate que le permitió estirar el invicto y llegar a cuatro puntos en dos jornadas, la misma cantidad que Los Tres Leones. Por tanto, el liderazgo se definirá en la última jornada con los cruces entre Inglaterra y Panamá y Croacia ante Ghana.

El mensaje de Harry Kane tras el empate de Inglaterra ante Ghana

Una vez finalizado el partido, Kane, el máximo artillero histórico de Inglaterra en Mundiales con 10 goles, la misma cantidad que Gary Lineker, dejó un mensaje en sus redes sociales: "¡Tomar el punto y seguir adelante! ¡Gracias como siempre por el apoyo! ¡Avanzando hacia Nueva York!".