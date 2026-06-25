Luis de la Fuente, DT de España: "Como entenderemos todos los futboleros, Uruguay nos va a exigir muchísimo"

Enviado a Guadalajara, México

"Evidentemente la actuación de los jugadores (en la goleada 4-0 sobre Arabia Saudita) no invita a hacer cambios", declaró el entrenador de la selección de España, Luis De La Fuente, al inicio de la conferencia de prensa previa al partido decisivo que su equipo juega este viernes contra Uruguay, por la tercera y última fecha del grupo H del Mundial 2026.

Pero asimismo señaló: "Es verdad que también estoy muy contento con los que salieron, con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo con lo que estoy contento es con los entrenamientos de toda esta semana. El nivel de entrenamiento que estamos teniendo es fantástico. Esos jugadores están demandando, no una oportunidad porque esto no se trata de dar oportunidades, un reconocimiento a su trayectoria y su trabajo, pues me invita a que tengan la posibilidad".

"Desde la confianza que tengo en ellos, sé que cualquiera que salga lo va a hacer bien. Yo ya sé el equipo que va a jugar, pero esta tarde noche haremos un último repaso con el cuerpo técnico para sacar dudas y reforzar la idea", añadió el seleccionador.

Más allá de la goleada, insistió en la premisa de seguir puliendo detalles: "Necesitamos dar esa mejora porque cada vez los rivales son más difíciles, hay más nivel, cada eliminatoria que sigamos nos va a exigir mejor rendimiento. Todo esto pasa por ir mejorando en el ideal de llegar a la final del día 19 (de julio). Hay que seguir mejorando".

Y comenzó a referirse a su próximo rival, Uruguay: "Creo que tuvimos dos partidos muy buenos para esta primera toma de contacto con la competición, este último nos dejó buen sabor de boca, pero con eso no vale para ganarle a Uruguay. Nos va a exigir mejor rendimiento, más concentración, más acierto...".

"Lo que vivimos al margen de los análisis. Sabíamos que el primer día podía haber complicaciones, el segundo entramos de una manera diferente, pero seguramente gracias a toda la experiencia del partido anterior", dijo.

Y sobre el encuentro de este viernes: "Este va a ser un partido totalmente diferente y contra un grandísimo rival. Para mí Uruguay, yo no hablo de la historia del fútbol, tiene futbolistas que la mayoría está jugando en Europa, en México, Brasil. Jugadores muy importantes y nos va a exigir lo mejor. Cada partido es diferente y Uruguay, como entenderemos todos los amantes del fútbol y todos los futboleros, es un equipo que nos va a exigir mucho. Y además en unas circunstancias que ellos todavía van a tener que dar otro paso más adelante. Nosotros no estamos jugando muchísimo y ellos también".