Así quedó la tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026 este jueves 25 de junio

Se van definiendo los clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y este jueves 25 de junio de 2026 se confirmaron los que avanzan de ronda por el Grupo E, integrado por Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao.

Así terminó la tabla de posiciones del Grupo E después de los enfrentamientos de Alemania vs. Ecuador y Costa de Marfil vs. Curazao:

Ecuador le ganó a Alemania 2 a 1. Por su parte, los marfileños vencieron a los caribeños 2 a 0.

Con estos resultados, Alemania se clasificó como ganadora del grupo, con 6 puntos, seguida por Costa de Marfil con 6, Ecuador con 4 y Curazao quedó eliminado al sumar un punto.

La selección teutona ya llegaba a esta fecha 3 del Grupo E con la tranquilidad de haber obtenido la clasificación como líder de grupo después de la victoria de 2-1 que obtuvo frente a Costa de Marfil en los últimos instantes del encuentro, gracias a un gol de Deniz Undav, quien finalizó ese partido un doblete. La Mannschaft ya había empezado el torneo a todo motor con una contundente goleada de 7-1 sobre Curazao, una selección que parecía accesible en un principio, pero que frente a Ecuador terminó demostrando su rebeldía al igualar 0-0 con los sudamericanos.

Deniz Undav celebrando su segundo gol frente a Costa de Marfil. EDUARDO LIMA/EFE

Solamente los germanos, Argentina, México y la selección de Estados Unidos lograron confirmar su liderato en su grupo antes de disputar el tercer partido del Mundial.

El rival de Alemania en dieciseisavos de final será el mejor tercero de uno de los grupos A, B, C, D o F. Esto se define a través de una tabla producida de antemano por la FIFA, que prevé 495 posibles combinaciones de enfrentamientos.

¿Cómo se definen los cruces de los mejores terceros del Mundial en dieciseisavos de final?

Para los fijar los enfrentamientos de dieciseisavos de final, la FIFA ya tiene definido cuáles serán las selecciones que se medirán con los mejores terceros del torneo:

Ganador del Grupo A: México (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: C, E, F, H o I)

Ganador del Grupo B: Suiza (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: E, F, G, I o J)

Ganador del Grupo D: Estados Unidos (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: B, E, F, I o J)

Ganador del Grupo E: Alemania (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: A, B, C, D o F)

Ganador del Grupo G (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: A, E, H, I o J)

Ganador del Grupo I (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: C, D, F, G o H)

Ganador del Grupo K (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: D, E, I, J o L)

Ganador del Grupo L (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: E, H, I, J o K)

En tanto, el líder del Grupo C (Brasil) irá ante el segundo del Grupo F, el ganador del Grupo F se enfrentará al segundo del Grupo C, el primero del Grupo H se enfrentará al segundo del J, y el ganador del Grupo J (Argentina) jugará con el segundo del Grupo H.