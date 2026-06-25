"Me voy vacío por haber entregado todo": Ochoa ingresó al arco a los 77' y vivió una noche histórica con México

A los 41 años, Ochoa jugó por cuarta vez en una Copa del Mundo, tras las actuaciones en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022; sus participaciones, sin embargo, se extienden a seis, porque fue parte de las delegaciones en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, aunque la acción en esas dos citas fue para los goleros Oswaldo Sánchez y Óscar "Conejo" Pérez, respectivamente.

Superó a Antonio “La Tota” Carbajal, legendario guardameta que disputó cinco Copas del Mundo entre 1950 y 1966. “Agradecido por dejarme vivir este momento a mis compañeros, al entrenador, a los hinchas, a mi familia...”, apuntó el arquero, que se fundió en un emotivo abrazo con Raúl Rangel y que al final del partido fue rodeado por los jugadores que le rindieron homenaje a quien se convirtió en leyenda.

El veterano de México agradeció a su DT, Javier Aguirre, por permitirle despedirse del equipo con unos minutos en el triunfo de 3-0 sobre República Checa de este miércoles en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

"Lo único que tengo es agradecimiento por el cariño de la gente, con los compañeros y por supuesto con el entrenador por dejarme vivir este último momento", dijo el seis veces mundialista.

¡¡MOMENTO HISTÓRICO PARA EL FÚTBOL MEXICANO!! ¡EL MEMO OCHOA INGRESA EN SU SEXTA COPA DEL MUNDO!



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Ochoa, quien ayudó a la selección mexicana a ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entró al partido ante los checos en el minuto 78 bajó una sonora ovación que duró varios minutos.

El golero, que asistió a los Mundiales de 2006 y 2010, sin tener participación, fue titular en las justas de 2014, en el que una gran actuación ante Brasil lo encumbró, 2018 y 2022; por lo que en este certamen acumuló su sexta participación.

"Me pasan muchos años por la cabeza, mi primer partido aquí, en esta portería. Levantar trofeos en esta cancha con el América, muchos momentos con la selección de eliminatoria, de Mundiales, el cariño de la gente", expresó.

Recibió la cinta de capitán de Edson Álvarez y fue levantado por sus compañeros al final del partido entre los aplausos de los aficionados. "Gracias a mi familia pude llegar a este sprint final, fueron muchos momentos de perseverancia y sacrificio y sin su aliento no habría sido posible, porque hubo muchos momentos de soledad. Lo comparto con ellos y todo porque me voy con la cabeza en alto", apuntó.

Al final del partido, el sitio oficial de la FIFA en 'X' publicó una fotografía de Guillermo Ochoa como reconocimiento.

"Me voy vacío por haber entregado todo a la selección", concluyó el guardameta, quien hace unos días ya había anunciado que una vez terminada la Copa del Mundo se retirará del fútbol.

Piel chinita con Memo Ochoa esta noche. 🤩



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Con información de EFE.