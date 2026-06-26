Luis Suárez sobre la receta de Uruguay para ganarle a España y su confianza en Darwin Núñez: "Es recuperable"

Luis Suárez respaldó a Darwin Núñez en la previa del partido decisivo que juegan Uruguay y España este viernes por el grupo H del Mundial 2026, y aseguró que el delantero artiguense "es recuperable" y tiene condiciones "brutales" para volver a su mejor nivel.

"Necesita fortalecer la cabeza, pero tiene unas condiciones brutales. Es recuperable. Si está bien, es un delantero que me encanta: rápido, fuerte, con margen para corregir y crecer", sostuvo el máximo goleador histórico de la Celeste en una entrevista brindada a El País de Madrid, en la previa del encuentro que se disputará en Guadalajara.

Consultado sobre los delanteros que más disfruta en la actualidad, Suárez destacó a Erling Haaland por su capacidad goleadora "letal" cuando el equipo juega para él, aunque reconoció una mayor admiración por Harry Kane. "Se asocia, entiende el juego, piensa en el compañero", explicó.

Alejado de la selección desde 2024, el Pistolero reveló que nunca contempló seriamente regresar para disputar esta Copa del Mundo, aunque dejó una puerta abierta en caso de una emergencia. "Dije que si la selección me necesitaba, no le iba a decir que no. Pero hay delanteros de grandísimo nivel. Hoy el fútbol es muy físico, muy rápido. Yo puedo aportar otra cosa, experiencia sobre todo", afirmó.

También se refirió a Marcelo Bielsa y al debate que suele rodear al entrenador argentino: "Siempre fue así. Hay que entenderlo y convivir con eso. A algunos les gusta más, a otros menos. Pero su carrera habla por él".

Respecto al dato de que Uruguay no gana un partido mundialista sin él desde Italia 1990, el delantero del Inter Miami le restó dramatismo. "Me lo dijeron el otro día y, obviamente, llama la atención, pero no deja de ser una anécdota. Ojalá el viernes se rompa", expresó.

Sobre el choque ante España, Suárez admitió que la Roja era el rival más exigente del grupo desde el inicio, aunque se mostró confiado en las posibilidades de la Celeste. "Esta generación tiene una oportunidad muy linda de meterse en la gloria ganándole a España", sostuvo.

Para lograrlo, entiende que Uruguay deberá realizar un encuentro perfecto y minimizar el impacto de las principales figuras españolas: "Que Lamine no tenga el día, que Pedri no mande, que Olmo no reciba entre líneas, que Rodri no juegue solo y que los laterales no se suelten. Ser contundentes en las transiciones, que es lo que siempre nos define: orden atrás y gente que rompa arriba".

El exgoleador celeste también elogió a Lamine Yamal, una de las grandes estrellas del torneo. "Entra Lamine y cambia todo: los compañeros lo buscan, sabés que algo va a pasar. Genera peligro y atención constante", concluyó.